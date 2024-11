Proyecto para prevenir la ludopatía: cómo votaron los diputados mendocinos

La Cámara de Diputados aprobó esta miércoles por la noche, en una sesión especial, el proyecto que busca combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, donde se establecen fuertes restricciones a la publicidad para fomentar el juego de azar. La iniciativa tuvo 139 votos positivos contra 37 negativos y hubo 59 abstenciones.

De los 10 diputados mendocinos, votaron a favor los peronistas Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro. También Lourdes Arrieta, del bloque Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal. En tanto que los libertarios Álvaro Martínez, Mercedes Llano y Facundo Correa Llano lo hicieron en contra.

En lo que refiere a la Unión Cívica Radical (UCR), Julio Cobos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay se abstuvieron en la votación en general debido a que no se trataba del dictamen de minoría impulsado por el radicalismo. Fuentes del partido centenario indicaron a este diario que, a partir de dicha abstención, se procedió a introducir cambios en la votación de artículos en particular. El radicalismo votó en contra de ciertos puntos en los que no coincidía y a favor de otros.

Con 139 votos afirmativos, 59 abstenciones y 36 negativos, acabamos de aprobar en @DiputadosAR la Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar y Apuestas en línea, en adultos, niños, niñas y adolescentes. Pasa al @SenadoArgentina pic.twitter.com/frShnhpY14 — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) November 27, 2024

Concretamente, el dictamen de mayoría respaldado por la Coalición Cívica, UxP, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre, impone fuertes restricciones a la publicidades y hasta reformas en el Código Penal.

En cambio, el despacho de minoría promovido por el PRO, la UCR y La Libertad Avanza (LLA), establece prohibiciones de publicidad pero no impone sanciones tan fuertes como la propuesta de mayoría.

Las principales diferencias entre los dictámenes residen en los límites vinculados con la prohibición de la publicidad. El dictamen de mayoría prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar en línea, de ningún tipo, inclusive, las realizadas por influencers, famosos del espectáculo, deportistas, instituciones deportivas, cartelería en estadios, etc.

Al respecto, ese despacho prohíbe la publicidad indirecta o encubierta a través de influencers, de programas infomerciales y/o la publicación onerosa o no de testimonios de deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública o personajes de ficción. Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería. Dicho artículo obtuvo el visto bueno y avanzó. El radicalismo volvió a abstenerse.