Plantazo del Gobierno al Papa: Gerardo Werthein reveló por qué no fue a verlo

El canciller Gerardo Werthein explicó este domingo su ausencia en el encuentro con el papa Francisco en el Vaticano, organizado en conmemoración del 40° aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile. La decisión fue anunciada luego de tensiones diplomáticas entre ambos países durante la reciente cumbre del G20 celebrada en Brasil, según detalló.

Werthein señaló que la decisión respondió a "desencuentros" y "hechos desafortunados" ocurridos en la relación bilateral con Chile. En declaraciones al canal TN, destacó: "No voy a ir. Tenemos un profundo respeto por el Papa y con el Vaticano, pero las circunstancias indican que no es el mejor momento para asistir personalmente". Pese a su ausencia, confirmó que Argentina estará representada por su embajador en Roma.

Gerardo Werthein.

El canciller evitó dar detalles específicos sobre los conflictos surgidos en el G20, aunque indicó que las autoridades chilenas están al tanto de la situación: "Tuvimos un desencuentro que prefiero no particularizar. Ellos conocen lo que ha ocurrido y yo he enviado una carta". Werthein aclaró que la relación entre ambos países se mantiene firme y que su ausencia no implica una crisis bilateral. "Lejos de tener problemas, tenemos una muy buena relación. Es un país hermano y vecino", aseguró.

El anuncio generó sorpresa en el Vaticano, dado el simbolismo del evento para las relaciones diplomáticas entre Argentina y Chile. Sin embargo, Werthein aseguró que buscará reunirse con el Papa Francisco en el futuro: "A la brevedad, y cuando el Santo Padre lo disponga, estaré muy gustoso de ir a visitarlo, saludarlo y presentar mis respetos".

A pesar de este incidente, Werthein reiteró que la relación bilateral entre ambos países sigue intacta. "A veces los vínculos entre personas pueden tener ciertos tropiezos, pero la relación bilateral está intacta", afirmó.

Críticas al desplante

La ausencia del ministro de Relaciones Exteriores en Roma generó el rechazo de los últimos cancilleres del país. Desde los representantes de gobiernos kirchneristas como Rafael Bielsa y Jorge Taiana, a los de la era del expresidente Alberto Fernández, Felipe Solá y Santiago Cafiero, y la designada por Mauricio Macri Susana Malcorra.

Los cinco se pusieron de acuerdo y firmaron una declaración en la que condenaron la decisión del Gobierno Nacional de "no asistir al acto conmemorativo por el 40º aniversario de la Firma del Tratado de Paz y Amistad" con Chile.

El documento afirma que les resulta "incomprensible" que la gestión del presidente Javier Milei, tenga "un gesto de semejante desprecio gratuito" a uno de los eventos "más trascendentes de nuestra diplomacia en el último medio siglo".