El intendente que puso a un pastor de funcionario y trabaja con 200 iglesias

Algunos dirigentes de Las Heras creen que el Pancho, como lo llaman quienes le tienen confianza al intendente Francisco LoPresti, considera que los vecinos que son religiosos practicantes -especialmente los evangélicos- pueden ser su base electoral en un futuro próximo.

Sea así o no, lo cierto es que la comunidad creyente en su departamento tiene grandes dimensiones. De hecho, de acuerdo al relevamiento -único en la historia de la comuna- que se hizo este año, está compuesta por 200 congregaciones de distintos credos en todo el territorio del departamento que queda al noroeste de la provincia de Mendoza. Pero además, apenas asumió el jefe comunal radical de Cambia Mendoza, hace casi un año, nombró como director de Desarrollo Humano al pastor Fabián "Chiqui" García, ministro de Culto de la Iglesia Jesucristo La Esperanza de Hoy, que es evangélica.

"El intendente cree que hasta acá había una distancia muy grande entre el municipio y los cultos religiosos. Es por eso que en diciembre del año pasado, me llamó para ser el director de Desarrollo Humano y además creamos una jefafura de Credo", cuenta el pastor García a MDZ. En su Iglesia lo conocen como Chiqui y él conoce hace muchos años a LoPresti, desde que el intendente era secretario de Obras del exjefe comunal Daniel Orozco. De hecho, García fue un tiempo parte de la Dirección de Culto en la anterior gestión junto a otros dos pastores, pero luego se fue. Lo que vino es historia conocida: Orozco dejó Cambia Mendoza para ser candidato a gobernador por La Unión Mendocina y finalmente LoPresti fue candidato a intendente por el oficialismo. "Orozco tenía un vínculo sólo con los evangélicos. No es lo que Francisco nos ha pedido. Él quiere relacionarse con todas las Iglesias. Son todas importantes, tenemos el gran punto en común que todos queremos ayudar al prójimo", sostuvo el pastor.

Uno de los temas centrales en esta búsqueda de acercar el municipio a los credos son las habilitaciones, es decir que los edificios de todas las iglesias tengan el visto bueno de la municipalidad para funcionar como tal. "El problema es que antes se les exigía habilitaciones como las de un comercio, y las iglesias no son un comercio. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en trabajar al lado de ellas, para que puedan tener, las que no tienen, las condiciones para ser habilitadas", explicó el funcionario de Las Heras. Para cumplir con este objetivo concreto, el censo que se hizo fue central. "Creemos, que hay alrededor de 200 congregaciones", agregó el pastor. El vínculo no sólo pasa por la Jefatura de Culto, sino que el municipio trabaja en conjunto con Relaciones Institucionales y también con Obras Privadas por si es necesario avanzar en ese sentido en alguno de los templos.

Pero el tema de las habilitaciones no es el único que está en la agenda del municipio de Las Heras. Sino que además, la comuna les ofrece a todos los credos convertirse en una asociación sin fines de lucro para poder recibir ayuda social - básicamente alimentos- que luego canalizarán a través de los comedores que muchos tienen a cargo o de los fieles que lo requieran. "Estamos invitando a todos los líderes de las Iglesias, que requieran este trámite, que hacemos de manera ágil", contó García.

LoPresti junto a distintos líderes evangélicos. X:@lopresti_lh

El 31 de octubre pasado, LoPresti encabezó un acto que contó con la presencia de toda la comunidad evangélica de Las Heras. Fue el Día de las Iglesias Evangélicas, que se celebró por primera vez. "Quiero agradecer la labor invaluable de las iglesias en el acompañamiento a nuestras familias, especialmente en momentos difíciles. Mi compromiso como intendente es seguir trabajando juntos para construir una comunidad más solidaria y unida", afirmó el jefe comunal tras el evento.

Pero además, este miércoles 20 de noviembre, el líder evangélico internacional Andrés Palau y su esposa Wendy fueron recibidos con bombos y platillos en el Campo Histórico El Plumerillo. El jefe comunal pidió la asistencia perfecta de toos los funcionarios al acto y compartió una charla con el evangentista a la que asistieron más 700 personas, en su mayoría pastores cristianos que acompañaron a los referentes de la Fundación Palau,

Palau convocó" a volver a las fuentes:a los valores de la familia y lo comparó con la época de la independencia, poniendo en contexto hoy la libertad es ser nosotros mismos, sin máscaras".Y Wendy le habló a las mujeres lasherinas destacando su valentía para los grandes cambios sociales.Por su parte, el jefe comunal resaltó todos los esfuerzos del General José. San Martín para esta enorme causa de la libertad y del bien común. "Nuestros héroes de la libertad fueron hombres de fe", exclamó como parte de su discurso que fue transmitido por redes sociales y promocionado con anticipación. Palau rezó con personal municipal de Las Heras, luego de la ovación de la comunidad cristiana. LoPresti junto a Palau. Foto Prensa Las Heras

La gestión de LoPresti en relación con las iglesias apunta a crecer. "Estamos trabajando con una comunidad muy grande de 200 iglesias, desde muy grandes hasta pequeñas. Apuntamos a lo social", confió el propio intendente a MDZ. Para 2025, hay más expectativas: "seguiremos aceitando los vínculos y haciendo más habilitaciones", contó García. Además, muchos de los líderes religiosos "por primera vez en su vida" fueron recibidos en la municipalidad. "De la Iglesia adventista, nunca habían sido escuchados, ni tenido un encuentro con alguien del municipio. Los mormones que pusieron el templo en el Challao, también vinieron", afirmó el pastor. Pero además, LoPresti no se pierde los encuentros: en muchas de las reuniones está presente.

Claro que las especulaciones políticas, abundan en el municipio, entre dirigentes de todos los colores políticos ¿Suma a la hora de pensar en los votos, en una próxima elección, tener tan buena relación con los líderes religiosos? Hay quienes dicen que LoPresti está convencido de que sí. Hay otros funcionarios que creen que no es tan directa la relación. Que el voto es secreto y que diga lo que el pastor diga, la ciudadanía termina votando de acuerdo a otros asuntos, como la calidad de los servicios públicos. Un dirigente peronista sostuvo haber intentado una relación estrecha con los pastores, haberla logrado, pero "la gente después hace lo que quiere cuando va a votar".

Ahora, lejos de pensar en los "votos" , las iglesias evangélicas avanzan sobre el territorio en Latinoamérica. En Argentina, el Estado es laico, sin embargo, la cantidad de población que congregan los credos, hace que exista algún tipo de vínculo con los gobiernos.