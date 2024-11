G20 y política internacional: el análisis de Augusto Grilli Fox

Augusto Grilli Fox ofreció en MDZ Radio 105.5 FM un amplio análisis sobre el G20 y su impacto global en su columna semanal de política internacional. Con énfasis en el rol de Argentina con Javier Milei, así como las dinámicas políticas en Estados Unidos, Venezuela y Europa. Además, el balotaje que se aproxima en Uruguay.

Milei, pragmatismo y el G20

Grilli Fox destacó que, aunque el presidente Javier Milei acapara atención en el ámbito local, Argentina no figura entre los actores principales del G20. "Va a tener magnitud todo lo que se dé sobre las apreciaciones del rol y figura de Milei, pero no estamos ni cerca de ser protagonistas", afirmó.

El analista identificó un pragmatismo emergente en Milei, que lo perfila como un líder dispuesto a equilibrar relaciones con potencias en conflicto: "Puede pasar un Milei haciendo acciones comerciales con China. Será más complejo manejar el no al BRICS, pero sí a Brasil, China e India. Quiere con todos, pero no con el grupo".

Agregó que "en la lógica de auto referencialidad va a ser complejo y lento. Espero que no le de la espalda al canciller, Gerardo Werthein, y la proyección como para que Milei sea el articulador, el que lleve los hilos y que Werthein pueda hacer de articulador".

Estados Unidos, Venezuela y Europa: tensiones y transiciones

Grilli Fox también abordó las tensiones globales en aumento. En cuanto a Estados Unidos, señaló: "Las recientes decisiones militares de Biden, junto con la respuesta de Putin sobre armas nucleares, agravan un conflicto ya delicado".

Sobre Venezuela, opinó que el reciente acuerdo político "revolvió el avispero" y podría provocar nuevas movilizaciones, haciendo un llamado a evitar la injerencia externa: "Lo que está en juego son vidas, en un contexto de derechos humanos y recursos extremadamente frágiles".

En Europa, destacó un posible cambio de rumbo político en Reino Unido: "Los laboristas están dialogando sobre cooperaciones que podrían derivar en la vuelta a la Unión Europea. No será inmediato, pero es un avance significativo".

Balotaje en Uruguay

Finalmente, el análisis se centró en Uruguay tras la primera vuelta electoral, donde Yamandú Orsi emerge como favorito frente a Álvaro Delgado, del oficialismo. "Aunque no ganó en primera vuelta, tiene una ventaja de tres puntos según las encuestadoras, aunque estas no me convencen", señaló.

Además, resaltó el rol de Pepe Mujica en la campaña de Orsi: "Mujica, a sus 89 años y con una salud delicada, sigue siendo un manto político indiscutido para la centroizquierda".

