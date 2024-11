Etiquetado frontal: Cobos dijo que teme por un DNU del Gobierno que derogue la ley

La Ley de Etiquetado Frontal en los alimentos volvió a ponerse en debate esta semana luego de que dos legisladores del PRO dejaran en claro, a través de un proyecto, que buscan que la ley se derogue. Julio Cobos, diputado de la UCR y exgobernador de Mendoza, resaltó que los octógonos sí han cumplido con los beneficios que proponía, aunque reconoció que teme por un posible DNU de Javier Milei que finalmente baje la ley.

"La Ley de Etiquetado Frontal nació para informar a la población, la gente no sabe cómo se componen los alimentos y no leen si hay un beneficio o perjuicio a su salud. Es una ley de avanzada. No ha habido problemática en la implementación ni una merma en las ventas por esto. Las explicaciones no tienen sentido, no se puede borrar con el codo lo que ya se escribió. Acá hay fanatismo detrás de estos proyectos de ley (para derogarla), que de igual forma no van a prosperar", dijo Julio Cobos a MDZ Radio este viernes.

A lo que sumó que: "Lo que sí me preocupa es ese 'runrun' de que a lo mejor el Gobierno lo está estudiando y saca un DNU. Yo alerté al secretario de Comercio, Fernando Blanco, que fue uno de los que propició esta ley. El debate fue largo y tratamos de que se mejore la salud, tenemos muchos problemas de obesidad en Argentina".

Cobos fue el diputado que propuso el etiquetado frontal en Argentina.

"La Ley de Etiquetado fue aprobada por amplio consenso, para enfrentar la pandemia de obesidad en la población. El Congreso dio respuesta a un problema real e innegable, aunque ahora parece que algunos -con suma liviandad- quieren darle la espalda a la salud de la población. Son procesos lentos que llevan un tiempo sustancial para lograr modificar malos hábitos, sin embargo, la experiencia comparada nos indica que vamos por un buen camino", agregó paralelamente Cobos en sus redes sociales.

Mientras que resaltó: "Les recuerdo a aquellos que quieren adoptar medidas simplistas o que responden a la presión de la industria, que la salud comienza por la alimentación y es nuestra responsabilidad hacer que esto no sea un simple enunciado".

El proyecto para derogarla fue presentado por los diputados Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero, que responden a las líneas del PRO. Lo que indican como fundamento es que perjudicaron a las empresas y también a las importaciones con una caída de las ventas.