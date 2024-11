De 4 a 18 millones de dólares en un año: la sorprendente declaración jurada de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, presentó su declaración jurada anual ante la Oficina Anticorrupción. La misma da cuenta de sus bienes, depósitos y dinero declarados hasta el 31 de diciembre de 2023, los cuales totalizaron un valor de $15.951 millones. El dato, además de ser de los más acaudalados del gabinete, representó un crecimiento real del patrimonio del funcionario del 1.831% (declaraba $ 744 millones al arrancar el año).

Podría decirse que el 'Messi de las finanzas', como lo había apodado el exjefe de Gabinete Marcos Peña, se cansó de hacer goles en 2023. Si se hace el cálculo en función del valor del dólar oficial, que rondaba los $184 al fin de 2022 y terminó cerca de $850 en 2023, la fortuna de Caputo pasó de US$ 4.046.421 a US$ 18.899.395 (+467%).

Vale aclarar que la presentación solo abarca el patrimonio declarado hasta el 31 de diciembre de 2023, es decir, solo toma 21 días desde su llegada al Gobierno nacional. Por eso se infiere que el éxito económico del ministro habría sido generado en el sector privado, sumado a una fuerte revalorización en pesos de todos sus ahorros en divisa extranjera producto de la devaluación que se realizó al asumir el gobierno de Javier Milei. MDZ consultó al equipo de Caputo al respecto, pero al momento de publicarse esta nota no tuvo respuesta.

Desde su salida del Gobierno de Mauricio Macri, donde fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central, el economista fundó y trabajó en la consultora Anker Latinoamérica junto a su exasistente, el ahora titular del BCRA, Santiago Bausili.

En su presentación, Caputo declaró 7 inmuebles en el país, de los cuales se destacan un terreno rural en Alberdi de 81.530.000 m2 valuado en $450.374.722 que adquirió en 2016 mediante un crédito, un departamento en Capital Federal de 365 m2 que cotiza a $205.191.661,95 y un terreno en Benavídez de 3.765 m2 por un valor de $126.876.648,41, estas dos últimas propiedades fueron adquiridas con ingresos propios.

Entre sus vehículos, el ministro cuenta con un Volvo XC90 T6 todo terreno del año 2004 y dos camionetas Kia Carnival, una de 2008 y otra de 2018. A la flota se suma un yate del 2013 cuyo valor no está especificado.

Principales fondos

Sin embargo, para ver los principales fondos del exjefe de trading del JP Morgan y el Deutsche Bank, hay que ir a su participación accionaria en empresas. Caputo declaró $1.096.223.485,55 en acciones de la empresa agropecuaria Palmeral Chico S.A (de la que tiene el 89%) y $388.102.860,70 que provienen de su participación en Ancora Investments L.P. (100%), una compañía que se define como proveedora de asesoramiento patrimonial privado y gestor de activos institucionales. Dentro del portafolio también hay $48.749.395,57 puestos en la sociedad agropecuaria Sacha Rupaska S.A. (33,33%), y $54.014.500,00 colocados en acciones de su propia consultora, la mencionada Anker (50%).

Pero la cereza del postre es un fondo común de inversión (Fima Premium Clase A) donde el ministro tiene colocada la friolera de $10.965.972.502,20 (casi once mil millones de pesos). Es una inversión que realizó durante 2023, porque no la tenía en la declaración de inicio de gestión (correspondiente a 2022). Representaban en diciembre casi 13 millones de dólares, lo que explica casi todo el crecimiento patrimonial.

Crecimiento del dinero en el exterior

Respecto a los depósitos de dinero en el exterior es donde aparecen los mayores interrogantes. Es que en el apartado de "bienes al inicio del período" (lo que presentó referido a diciembre de 2022), declara que tenía unos US$ 470 mil distribuidos en 9 cuentas. Dos en Estados Unidos (US$ 118 mil) y el resto en la Isla de Man. La Isla de Man es un país conocido por tener un tope del 20% para el impuesto sobre la renta y por no cobrar impuestos sobre ganancias de capital, patrimonio, actos jurídicos documentados o herencia.

En el apartado de "bienes al cierre del período" aparecen de nuevo 9 cuentas, pero solo en una aclara que es en Estados Unidos ("USA") y el resto dice "Otras". Además, ya no especifica el monto en dólares que hay en cada cuenta. Si se suman todos los montos en pesos y se lo calcula al valor del dólar a fines de diciembre da que Caputo tiene depósitos en el exterior por US$ 2,9 millones. Había arrancado el año con US$ 470 mil.

Para concluir, el ministro declaró una deuda por $10.844.968, de la cual casi la mitad ($4.919.362,68) corresponde a su tarjeta VISA. También adeudaba a diciembre 1.905.229,85 por una American Express, 486.695,86 al banco HSBC y 3.533.679,71 a su consultora Anker. Es probable que tenga los recursos para poder saldarla.

La declaración de Luis Caputo