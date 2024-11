Los vínculos que estrecha un intendente opositor con Cambia Mendoza

El Gobierno de Mendoza, que dirige Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas (que entró por un frente que gobierna desde 2007 el departamento llamado Encuentro por San Carlos), no esconden la sintonía que tienen. El jefe comunal se muestra con los funcionarios provinciales de manera permanente y además, ocurrió un hecho este martes 12 que generó suspicacia. Morillas echó a la la asesora letrada de la comuna que estaba patrocinando un amparo en contra de la ley que creó el distrito minero Malargüe e impulsó el Gobierno provincial. El intendente niega que su desvinculación tenga que ver con su cercanía al Gobierno, pero en el Concejo Deliberante y el arco político del departamento las versiones contrarias circulan.

"Estamos muy cerca de Morillas", dijo a MDZ un funcionario de Casa de Gobierno. "Se va a pasar a trabajar con nosotros", confesó otro. Todas las declaraciones, a esta altura, cuando aún falta para las elecciones de medio término - y si Mendoza las desdobla de las nacionales serán recién en febrero de 2026- son en estricta reserva y nadie se anima a aventurar frentes electorales. Pero con un estilo diferente a sus antecesores, el intendente, a pesar de venir de un frente opositor que enfrentó a Cambia Mendoza en las comicios comunales del año pasado, desde que asumió tuvo un discurso conciliador y como él dice, "como un pediatra que no grita", se refirió cada vez que pudo - como en actos públicos y entrevistas a los medios- a la necesidad de trabajar en conjunto tanto con el Gobierno provincial como con el nacional.

En diálogo con este diario, sobre este asunto, Morillas confirmó que estrecha vínculos con el Gobierno aunque no le dio un tinte político partidario, aunque para el oficialismo provincial y la dirigencia sancarlina es difícil escindir ambas situaciones. "Todo lo que yo hago es gestionar para San Carlos. Indudablemente hay gente que eso le molesta. Yo no tengo prurito gestionar con quien sea necesario en provecho de mi departamento", sostuvo.

En ese sentido, dejó entrever que su posición genera resistencia dentro del mismo frente que integra. "Eso (en relación a la cercanía con Cambia Mendoza) es bueno para algunos y malo para otros, no?".Pero cambió la ecuación en San Carlos. Para mi primero San Carlos y después yo. Antes todo un pueblo tenía que estar al servicio de una persona", espetó.

La vice Hebe Casado, el gobernador Cornejo y el intendente Morillas

San Carlos es desde 2005 un pueblo que se ha levantado en contra de la minería metalífera a gran escala. Lo ha hecho a través de asambleas por el agua, que siguen activas y cuyos muchos integrantes han conformado a lo largo del tiempo el frente Encuentro por San Carlos e incluso, han llegado a ser funcionarios. Esta postura ha enfrentado a los distintos intendentes con los oficialismos provinciales, toda vez han querido dar impulso a la minería.

Morillas, en tanto, se declara "en contra de la minería", sin embargo, eso no le ha impedido aceitar sus vínculos con funcionarios provinciales, incluida la vicegobernadora Hebe Casado - una militante prominera acérrima- quien ha ido con frecuencia al departamento a distintos actos públicos. Lo mismo corre para el gobernador Cornejo, que a diferencia de otros años ha visitado el pueblo que es muy relevante para él, porque nació y se crió en él.

Pero por estas horas, en San Carlos hay revuelo por una situación puntual que llegará al Concejo Deliberante, de acuerdo confiaron a MDZ algunos ediles. Fue despedida Daiana Rusalen, jefa de asesoría letrada de la municipalidad. Hay dos versiones: la del propio intendente y la de Rusalen y su entorno.

Morillas explicó a MDZ que: "Se está presentando a una manipulación política. El viernes 8 de noviembre le pedí la renuncia por cuestiones vinculadas por firmas de empleados que iban a trabajar y ella avalaba esto. Lo mismo hice con otro asesor legal. Hablé con la exasesora letrada y me dijo que no podía reunirse el lunes porque habíamos dado asueto por el día del municipal que no lo dimos el viernes. Le pedí que viniera el martes y me dijo que no podía porque tenía que hacer un trámite urgente en Mendoza. Le dije que viniera el miércoles, por eso estuvimos hablando.Indudablemente existe una manipulación política que usan para ensuciar mi nombre. Tengo todas las pruebas de por qué se desafectó, Yo perdí la confianza institucional en ella. No tiene nada que ver con la presentación en contra de la minería en Malargüe".

Consultada por este diario, la asesora letrada echada, expresó: "Hoy (por el miércoles 13) llegué a mi puesto de trabajo, en la municipalidad de San Carlos, como lo hago de manera habitual, luego de ayer haber estado presente en la Legislatura de la provincia de Mendoza, donde se encontraban los defensores del agua. El intendente Morillas, me convoca a su despacho donde me solicita la renuncia a mi cargo de asesora letrada. Le solicité fundamentos, ya que resultó ser una sorpresa bastante amarga y no supo dármelos, simplemente expresó que ya no soy de su confianza y que el tiene potestad para elegir si estoy o no entre su equipo de trabajo. Manifesté que respetaba su decisión, pero que no presentaría renuncia alguna porque no considero que se me haya brindado si quiera una explicación respetuosa. Cuando vuelvo a mi despacho, me encuentro con el decreto de baja al cargo, sin haberme notificado previa y fehacientemente, como la ley manda. Agrego que el cargo de asesora letrada, se nombra y remueve con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante, situación que aun no existe tampoco.Considerando la falta de fundamentos del selor intendente y la caudalidad de que yo ayer me encontraba apoyando la defensa del agua en la Legislatura, es que parecería que mi despido no fuera tan casual. Además, ya la noticia que que yo sería la patrocinante del amparo rondaba en la municipalidad desde hace algunas semanas", aseguró.

La concejal por el partido Verde, Leonor Bianchetti, confió que quizá este jueves tenga algún tipo de tratamiento esta situación en el Concejo aunque no conocía detalles, según dijo a este diario. "El asesor letrado entra y sale con acuerdo del Concejo", agregó otro edil que pidió no ser mencionado.