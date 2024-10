Crisis en la CGT: se va un secretario general y fue lapidario con "los gordos"

"Alguien tiene que dar el primer paso", dijo el ahora exsecretario general de la CGT Mario "Paco" Manrique al anunciar su salida de la central obrera. El diputado de Unión por la Patria fue lapidario con la conducción sindical.

Mario Manrique explicó que el comportamiento de la CGT ya no lo representa y argumentó: "No soy de los dirigentes que usan el paro livianamente, es una herramienta en casos extremos". También en referencia a la comunicación de los líderes de la central obrera, cuestionó: "¿Cómo voy a crear conciencia en los laburantes en situaciones como las que se vienen si los laburantes no conocen mi voz? No hicieron una sola conferencia para explicar qué está discutiendo con el Gobierno, como nos vamos a parar frente a las problematicas que tenemos".

En declaraciones a Futurock, el secretario general adjunto de SMATA hizo una salvedad con Pablo Moyano: "Lo aprecio mucho, hemos trabajado mucho. Que Pablo haga lo que tenga que hacer, yo lo voy a respetar porque algo que él tiene es la coherencia".

Al ser consultado de por qué no tomaron juntos la decisión de abandonar la CGT, justificó: "Alguien tiene que dar el primer paso, tiene que salir natural, no por la fuerza". Pablo Moyano ya dejó abierta la posibilidad de seguir los pasos de Manrique: "Hay que confrontar. No entiendo a los que van a hablar con funcionarios que les cagaron 10 mil pesos a los jubilados", dijo horas atrás.

Manrique siguió con sus contundentes definiciones al afirmar que "la CGT nunca asumio un compromiso, siempre está navegando en ese río del medio a ver en qué orilla se para según la conveniencia".

"Paco" ya venía manifestando su disgusto hasta que finalmente pegó el portazo. Hace unas semanas había dicho que "caminamos juntos hasta que la CGT encontró a su amigo, Guillermo Francos, que es quien negocia con el Gobierno".

"Soy el secretario gremial y no sé cuál es el objetivo. Las decisiones se toman entre pocos, a puerta cerrada", se había quejado, lo que sonaba como un anticipo de la decisión conocida este miércoles.