Con Luis "Toto" Caputo blindado, el Gobierno defendió el Presupuesto 2025 en el Congreso y la oposición planteó sus críticas

Los funcionarios del Gobierno nacional defendieron el Presupuesto 2025 en la primera jornada de debate en la comisión de la Cámara de Diputados. Con la presencia del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, ya cancelada, la oposición enfocó sus críticas en el plan económico y en los primeros resultados que arrojó la política económica de Javier Milei.

“Tener equilibrio fiscal nos permite ordenar la macro y realizar una estrategia de financiamiento, que significa recuperar el crédito para Argentina, que estaba totalmente dilapidado, totalmente destruido, dada la situación que heredamos en diciembre de 2023”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

En el mismo sentido, Quirno defendió el equilibrio fiscal y aclaró: "Nosotros entendemos y abrazamos con convencimiento esa regla". "Los diferentes gobiernos no es que emiten deuda adicional, nueva, porque se les da la gana; lo hacen justamente porque tienen necesidades financieras, que se expresan cuando uno gasta más de lo que ingresa”, sentenció.

El presidente Javier Milei fue esta mañana al Ministerio de Economía desde la Casa Rosada. Lo recibió Toto Caputo con un fraternal abrazo en la entrada de la calle Hipólito Yrigoyen. Allí se reunión con Quirno y Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, quien también defendió el proyecto de Milei. En ese encuentro definieron los puntos principales del proyecto y se ratificó la decisión de que Caputo no vaya a las comisiones.

Esto no cayó nada bien en la Cámara de Diputados. El bloque de Miguel Pichetto, Encuentro Federal, ya informó que si Caputo no aparece, no votan el esquema de gastos que prevé el Gobierno nacional. Por su parte, la diputada por Buenos Aires Cecilia Moreau (UP) presentó un proyecto de resolución para que el ministro de Economía se presente en el Palacio Legislativo y de explicaciones "sobre el rumbo que le quiere dar a la Argentina en materia económica".

En la apertura del debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez indicó: “Con el diputado (Carlos) Heller presentamos una nota pidiendo por la presencia de una cantidad de funcionarios para poder debatir a fondo las 3.828 fojas de este presupuesto”.

Así mencionó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y Caputo. “Dijo que no iba a venir porque no se iba a prestar a un show”, destacó Martínez.

“La situación de superávit fiscal nos permitió desarrollar una estrategia financiera desde el primer momento, bajo la cual esos casi 60 mil millones de dólares que estaban en el Banco Central fueron eliminados en un período de siete meses”, destacó Quirno.

En el mismo sentido Gumeran sostuvo la importancia del equilibrio fiscal y valoró tres ejes: “el acompañamiento social sin intermediación; la recuperación de las capacidades en seguridad y defensa; y la modernización y simplificación del Estado”.

Sobre los montos de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo indicó que “cayeron un 18% en 2023, pero incrementaron un 16% este año, y se prevé lo mismo para 2025”.

Una de las voces más duras contra el Presupuesto 2025 la esbozó Itai Hagman (UP). "¿Estamos ante un presupuesto que consolida el ajuste de 2024 o estamos ante un presupuesto que puede implicar para 2025 una nueva ronda de ajuste?", se preguntó. También señaló: “Yo entiendo que queda mucho mejor decir que están saneando la hoja de balance del central y licuando los pasivos, pero la contracara de eso es la licuación de activos del sector privado. Activos de empresas, de personas. Todo el ajuste lo paga el sector privado”