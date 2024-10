El Gobierno se reencuentra con las universidades tras el veto, en medio de tensas negociaciones

A diferencia de como ocurrió con los jubilados, esta vez al Gobierno se le presenta una lucha más complicada. El miércoles se gestó la Marcha federal universitaria, a la madrugada se vetó la Ley presupuestaria para estas instituciones y ahora se siembra la duda de qué pasará en el Congreso. La reunión técnica que habrá este lunes con las universidades podría ser clave para su desenlace político.

Hoy se llevará adelante la segunda "paritaria" con representantes universitarios, aunque estará más abocada al diálogo y análisis que a brindar propuestas. En la primera que se hizo, cuyo objetivo era intentar desarticular la protesta, las autoridades ofrecieron una recomposición salarial del 5,8%, más el 1% previsto para octubre, lo que supuestamente "habían pedido" las federaciones universitarias, pero aún así fue rechazada.

Inicialmente, la decisión de hacer esta convocatoria se tomó dentro de la Casa Rosada, tras un extenso diálogo entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La segunda marcha universitaria concentró menos personas que la primera.

La paritaria falló, aunque nada garantizaba que podría desactivar la manifestación. Un día antes de la marcha, y tras esta negociación fallida, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, dio una conferencia de prensa en su oficina y aseguró que su prioridad es "realizar un gasto inteligente y, a la par, mejorar los salarios".

El equipo de comunicación que lo custodió esa tarde, aseguró que las universidades habían pedido el 6,8% ofrecido. Sin embargo, los gremios insisten en que esto no es verdad, pues siempre buscaron (y siguen buscando) al menos un 20% de aumento.

La próxima reunión entre el Gobierno y universidades

Victor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), confirmó a MDZ que este lunes 7 se desarrollará, en rigor, una reunión técnica a la que asistirán las autoridades gubernamentales correspondientes, así como miembros de este organismo, y el rector de la Universidad de San Martín y de Mar del Plata.

Esta vez no será un toma y daca de propuestas, sino que se evaluarán y presentarán números con respecto a cuál es el aumento de los trabajadores del Estado y cuán lejos están los universitarios de ese monto. Los gremios insistirán con al menos un 20% de actualización, el Gobierno sacará un promedio de los distintos sindicatos estatales nacionales y, de ahí, los universitarios deberán tomar el mayor gremio.

Consultado sobre si la Secretaría puede llegar a presentar una nueva oferta, Moriñigo dijo que no hay certezas de ello, pero que "puede haber una sorpresa". Desde la cartera, por su parte, no están confirmando nada al respecto de esta reunión clave, más allá de que será una audiencia "técnica" y no paritaria.

Carlos Torrendell se volverá a reunir con universidades este lunes 7.

En cuanto a las expectativas que se manejan, el director del CIN aseguró que deben comprender "que dialogando se puede arreglar todo". Y, de hecho, Torrendell dedicó la conferencia de la semana pasada para aclarar que el diálogo es una opción.

Para la masiva marcha del 23 de abril, que convocó a casi el doble de personas que la reciente, el Gobierno se mantuvo en silencio. Y para esta oportunidad insistieron en que "están más unidos que antes" en discurso y planificación, y que decidieron hablar "para que otros no hablen por ellos".

En medio de esto, se supo que el oficialismo avanzará en la reglamentación del arancelamiento a extranjeros sin residencia en universidades públicas. Esta era una propuesta central del proyecto de Ley bases original, que fue quitado en su segunda edición.

Luego de la Noche de la Educación, se supo que el Ejecutivo presentaría un proyecto con varias de estas propuestas que se dejaron de lado en esa mega norma. Entre ellos, se hizo gran hincapié en este arancel para personas que lleguen de otros países y no tengan la residencia (que son los menos).

Puertas adentro aseguran que la reglamentación ya está lista y será oficializada en los próximos días. En caso de entrar en vigencia, cada institución deberá decidir por su cuenta si cobrará o no a los extranjeros esta cuota. Pero, primero, se deberán modificar los criterios para distribuir los recursos presupuestarios, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos.

El Gobierno acusó a la marcha universitaria de partidaria

Tanto Torrendell como el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, durante la reunión con periodistas insistieron en que la manifestación del miércoles iba a ser "una marcha antigobierno". En ella se hicieron presentes personalidades como el senador radical, Martín Lousteau, el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Economía, Sergio Massa, entre otros. Una promotora clave de la misma, además, fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Si para enfrentar a uno sólo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble (en este caso es una forma de ocultar la corrupción de los chorros de siempre), eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía. Haremos Argentina grande de nuevo", escribió tras la protesta Javier Milei, aludiendo a un clásico refrán estadounidense que popularizó Donald Trump ("make America great again").

La nueva "grieta" política, según compartió Javier Milei en sus redes.

El presidente, posterior a ello, lanzó un duro mensaje reiterando en la idea de quiénes son sus verdaderos opositores: “El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente”.