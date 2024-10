Financiamiento Universitario: con el PRO sin definiciones y los radicales L divididos, se complica el escenario para el Gobierno

Casi como un mantra, en la Cámara de Diputados se repite la frase "todo puede pasar". El miércoles se debatirá en el recinto el rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario, y ni la oposición ni el Gobierno asegura que tiene el número para imponer su deseo. Es cierto, los dos están muy cerca y mira una vez está en un pequeño grupo de radicales y del PRO.

En el bloque que preside Cristian Ritondo las especulaciones están a la orden del día. Él sabe que esta vez no puede garantizarle el sostén del veto, como sí lo hizo con el aumento a los jubilados. El bloque se reúne el martes, de ahí saldrá una definición. En paralelo, Mauricio Macri se reunió con los senadores del bloque PRO.

Distintos diputados, que en su momento fueron cercanos al expresidente, aseguran que "es todo parte de su juego político". Con esto, se refieren al juego de dejar abierta la puerta a la posibilidad de que el PRO no acompañe al oficialismo de forma unánime, mientras él en paralelo sigue sus negociaciones con la Casa Rosada.

"El calabrés sabe manejar el poder", señaló con ironía un diputado que lo conoció de cerca a Macri cuando fue presidente. Una fuente parlamentaria del bloque contó a este medio que con este tema "están todos muy contrariados". El que intentó ponerle palabras a esta situación fue el exministro de Educación y presidente de dicha comisión en Diputados, Alejandro Finnochiaro. Dijo que la defensa del equilibrio fiscal y de la educación pública son "dos banderas históricas del PRO".

"Hay una tensión entre dos banderas históricas", reconoció el exministro en declaraciones a la señal de noticias TN. Y especificó: "Una de ellas es la defensa de la educación pública, que para nosotros tiene un valor enorme, sino fíjate la revolución permanente educativa que hubo en CABA desde el 2007, las cosas que hicimos cuando fuimos Gobierno nacional".

A la vez remarcó la importancia del cuidado del equilibrio fiscal: "Argentina está en un momento sumamente difícil porque el kirchnerismo te dejó un efecto devastador, de una guerra, sin que hubiera guerra". En está disyuntiva está el PRO. Algo no menor es que en paralelo, empieza a crecer el malestar con la Casa Rosada.

En el bloque saben lo difícil que será asegurarle al Gobierno que pueden poner los votos necesarios para sostener el veto. "Si Cristian hoy se reúne con Francos o Caputo no puede confirmarles nada de nada, porque hay muchos diputados que no saben qué hacer", relató un diputado del bloque a este medio. Sin dar nombres de quiénes son los que no quieren defender el veto, miró a "los que vienen de las provincias". "Muchas universidades no sólo representan una casa de estudio, si no que es la fuente de laburo de las familias", argumentó.

Algo parecido pasa con el radicalismo. Los cinco radicales L ya no están tan firmes. En el Gobierno aseguran que hay dos con los que ya cuentan, Mariano Campero y Federico Tournier. Sin embargo, hay fuentes radicales que aseguran que Gustavo Valdés, líder de este último, no va a mandar al correntino a votar con el Gobierno si Alfredo Cornejo no hace lo mismo con los suyos. Se espera que los mendocino Lisandro Nieri y Pamela Verasay rechacen el veto.

Lo que sí es seguro es que esta vez no habrá una foto del presidente Javier Milei con los cinco radicales. Si bien no se impuso la sanción con la expulsión del bloque, la decisión no cayó nada bien en las provincias ni en el bloque. "Que vayan a pedirle un lugar en la lista a los libertarios", lanzó un dirigente de la UCR sobre el lugar que tendrán estos diputados. En ese interín tampoco ven que el oficialismo los cobije demasiado. Y en sus provincias, el rechazo se hace sentir. Picat fue el blanco de varias de las críticas en la marcha universitaria.

En Encuentro Federal esperan votar unidos por primera vez. Todos en rechazo al veto. Lo único que puede cambiar es un llamado del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para que Francisco Morchio se ausente. Pero Ignacio Torres está decidido a ir contra el veto con el voto del diputado Jorge "El Loma" Ávila.

Con este escenario, será importante ver el número de ausentes y presentes durante la votación. Se necesita dos tercios de los presentes. Nadie descarta que en el PRO, con este escenario atravesado tengan algunas ausencias. María Eugenia Vidal es una de ellas que está de viaje. El radicalismo también pierde a Fernando Carbajal, que pidió licencia por temas personales. El oficialismo también tendrá dos bajas sustanciales: Oscar Zago y Lilia Lemoine, ambos de viaje. Sin embargo, en el despacho de Martín Menem ya están buscando pasajes para que estén los que tengan que están y se bajen los que tengan que bajarse.

En paralelo, Germán Martínez buscará retener a los 99 de su tropa, a pesar de la tentación de algunos por ausentarse y ayudar al Gobierno. En esa búsqueda también están los distintos líderes políticos de Unión por la Patria, como Sergio Massa, que en las últimas horas activaron algunos llamados a viejos conocidos para que los peronistas estés dónde tengan que estar.