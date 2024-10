Ricardo Jaime deberá cumplir la condena por la tragedia de Once en la cárcel

El martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la condena de seis años de prisión para Ricardo Jaime, el secretario de Transporte de la Nación durante los primeros años del kirchnerismo, por su responsabilidad en la tragedia de Once. Tras la condena, este jueves, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py le ordenó al expolítico que se presente en tribunales para cumplir la pena en la cárcel.

La tragedia de Once representa uno de los capítulos más tristes de la historia reciente del país, puesto que se cobró la vida de 52 personas, mientras que 700 resultaron heridas. El 22 de febrero de 2022, pasadas las 8 de la mañana, una formación del tren Sarmiento que estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación de Once no detuvo la marcha, impactando contra los paragolpes de contención.

Por el hecho, se condenó a varios funcionarios públicos, maquinistas y a los directivos del grupo Trenes de Buenos Aires (TBA). Entre ellos, el primer funcionario kirchnerista detenido fue Jaime, por orden del juez federal Julián Ercolini. El 2 de diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 2 dictaminó su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta, por lo cual pasó casi siete años en la cárcel de Ezeiza. Fue liberado en marzo de 2023. A lo largo de ese período fue sumando seis faltas por corrupción.

Jaime reside en Córdoba y está pronto a cumplir 70 años. Foto: Archivo MDZ

Ahora, de acuerdo con Infobae, diversas fuentes judiciales confirmaron que el tribunal llamó a Jaime a presentarse dentro de los próximos tres días hábiles, es decir, hasta el próximo martes 5 de noviembre. “Siempre estuvo a derecho y no hay motivos para mandar a hacer una detención por la fuerza pública”, reveló una de las fuentes a Infobae.

“Convócase al condenado Ricardo Raúl Jaime para que se presente en la sede del Tribunal dentro del tercer día hábil de notificado para hacer efectiva su detención”, dice la resolución del juez, y agrega: “Una vez cumplida, dispóngase por Secretaría las diligencias necesarias para que el nombrado sea ingresado en calidad de condenado a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal e inmediatamente luego actualícese el cómputo de detención y pena oportunamente practicado”.