El Gobierno dará suba por decreto a un sector, si no acepta la oferta salarial

Este martes 22 desde las 12, los paritarios oficiales se sentarán nuevamente con el gremio de los empleados judiciales. En el encuentro, los representantes del sector definirán si aceptan o no la propuesta salarial del Gobierno. La semana pasada, los funcionarios judiciales, rechazaron la oferta salarial y hay expectativa de lo que pueda pasar este mediodía con el resto de los trabajadores de la Justicia. Si no aceptan, el paro no aparece como opción. El Gobierno ya definió que ante el rechazo, habrá aumento por decreto.

La suba para ese sector de los estatales es similar a la que el Gobierno de Mendoza ofreció al resto de los estatales, es decir un 9% para los tres últimos meses de este año, repartido en tres tramos sobre la base de cálculo del sueldo de julio pasado. Además, como hicieron los paritarios oficiales con el resto de los sindicatos, les ofrecieron el aumento de un ítem. Los empleados judiciales se juntaron el viernes pasado con el Ejecutivo y se decidió un cuarto intermedio hasta este mediodía.

La situación viene complicada. A los empleados judiciales les pareció escaso el blanqueo de un ítem que se les ofreció el Ejecutivo provincial. Pero además, miran con pocas expectativas el papel que la Corte está jugando en esta negociación. Desde que estalló el conflicto en mayo con 17 paros que hicieron los empleados junto con los funcionario, el máximo tribunal de Justicia derogó una acordada que no le permitía participar de las paritarias.

Desde cuatro meses está participando, especialmente en los aspectos que se vinculan a las condiciones laborales de los empleados y funcionarios judiciales. De hecho, el gremio que parita este martes viene trabajando en una modificación del convenio colectivo de trabajo, que no implica mayores recursos económicos, sino sobre todo decisiones políticas sobre el trabajo.

Al Ejecutivo le molestaron algunos planteos que hicieron los empleados judiciales en esta paritaria como el reclamo de la suspensión del trabajo presencial en los días de zonda, de acuerdo informaron a este diario fuentes oficiales.

Asamblea de los judociales

Por otro lado, los funcionarios judiciales rechazaron la oferta la semana pasada por considerarla insuficiente. Este antecedente no es menor para el clima que se vive entre los empleados. El sindicato decidió someterla a votación en las cuatro circuncripciones de la provincia, e hicieron asambleas para conocer la posición de sus representados.

Desde el sindicato de funcionarios judiciales, Marcelo Fekonja, aseguró a MDZ que no había existido escucha por parte de los paritarios oficiales. "Se repite la misma metodología de siempre", sostuvo. Sin embargo, los funcionarios votaron la negativa pero no apuntaron al paro, algo que puede repetirse con los empleados judiciales si finalmente rechazan la oferta.

Es que para devolver los días no trabajados durante mayo y poder cobrarlos, todos los judiciales que así lo deseaban se anotaron para hacer horas extra durante estos meses y deben trabajar más horas de las 6 horas diarias que hace la mayoría - a excepción de quienes trabajan en oficinas fiscales que trabajan 8-.

Desde el oficialismo cuestionaron la postura de los funcionarios con números vinculados a la votación de la oferta que rechazaron el jueves pasado. Aseguran que de un padrón de 933 afiliados, votaron 152. Además por el rechazo 84 y por la aceptación 68.

En el horizonte para quienes no acepten - por ahora los funcionarios- y habrá que ver qué ocurre con los empleados, el camino es es la suba por decreto porque el Gobierno ha decidido no ofrecer un aumento mayor a ningún sector de lo que ya ofreció - y avalaron- los docentes mendocinos.