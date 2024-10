Patricia Bullrich reveló detalles del proyecto que busca que los presos trabajen en las cárceles

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich reveló detalles de un novedoso proyecto que impulsará su cartera para que los presos trabajen en las diferentes cárceles de la Argentina.

Según anticipó la funcionaria en declaraciones radiales, la medida tiene como objetivo fomentar la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad mediante la adquisición de habilidades laborales.

"Es un proyecto en el que rescatamos una doctrina de nuestra Constitución y el Código Penal. Deben resarcir a la víctima y tienen que donar una parte de lo que ganan en las cárceles, alrededor del 30%. Es una injusticia que el preso tenga un salario mínimo. Queremos que haya vagancia cero", explicó Bullrich.

El programa comenzó con una prueba piloto en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza. Acto seguido, el personal penitenciario organizó un esquema para que las internas se encarguen del mantenimiento de los edificios.

La ministra también comentó que: "El trabajo de mantener la cárcel es obligación, no es opcional. Al que se niega se lo obliga y si se sigue negando no va a poder avanzar nunca en la progresividad de la pena. El concepto central del proyecto es eliminar la vagancia dentro de los penales. Queremos vagancia cero, no que se pasen el día tirados en la cama o jugando a las cartas, pensando cómo escaparse".

Este proyecto incluye la implementación de sistemas biométricos para el control de horarios, así como también la clasificación de los internos permitirá una asignación eficiente de las tareas.

