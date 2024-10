Ginés González García: en qué quedó la causa del Vacunatorio VIP, de la cual fue procesado

Ginés González García falleció este viernes 18 a sus 79 años, justo después del Día de la Lealtad Peronista. El exministro de Salud de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, que estaba internado en el Centro Quirúrgico Callao, fue el protagonista del escándalo por el Vacunatorio VIP. Y, de hecho, ayer se había confirmado su procesamiento en la causa.

Era investigado por el trato privilegiado que tuvo él y otros cercanos al Gobierno anterior, al recibir las vacunas contra el Covid-19 mucho antes de lo que les correspondía, en medio de la pandemia. Por las limitaciones dispuestas en el protocolo de vacunación, que la misma gestión había determinado, no les correspondía recibirlas.

Cómo salió a la luz la causa por el Vacunatorio VIP

La primera en denunciarlo fue la periodista Beatriz Sarlo, quien aseguró haber recibido la oferta de inmunizarse "por debajo de la mesa"; aún así, se negó a identificar a las personas involucradas. Tiempo después, dio marcha atrás cuando dijo que fue por "debajo de la mesa", aclarando que se trató de un ofrecimiento formal para apoyar una campaña pública a favor de la vacunación, de la que supuestamente había intentado participar la esposa de Axel Kicillof, aunque fue un proyecto fallido.

González García estuvo involucrado en la causa Vacunatorio VIP.

La segunda persona en sumarse a esta denuncia fue el periodista Horacio Verbitsky, quien aseguró haber sido vacunado en las oficinas del Ministerio de Salud de la Nación durante la titularidad de González García.? Fue a partir de ello que el ministro renunció a su cargo y fue reemplazado por Carla Vizzotti, la entonces secretaria de Acceso a la Salud y viceministra.

En medio del confinamiento preventivo y obligatorio por la pandemia, esta causa aumentó el malestar social debido a la escasez de vacunas que ingresaban al país. Los hechos salieron a la luz en febrero del 2021, tras varios rumores y la declaración de Verbitsky.

Cómo avanza la causa

Además de Gonzáles García, también se apunta contra el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el periodista Horacio Verbitsky, el exministro Jorge Taiana y el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde junto a su familia, entre otros.

Otros implicados son Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García, y Alberto Alejandro Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas. A la que se sacó de la causa fue a María Elena Borda, jefa de medicina preventiva de este nosocomio.

La jueza María Eugenia Capuchetti notificó el procesamiento de los mismos, entre ellos el ya fallecido ex ministro de Salud, el pasado jueves. En tanto, pidió profundizar en la responsabilidad de aquellos que recibieron las dosis de manera privilegiada: "Este Tribunal al ordenar la profundización de la pesquisa, en una anterior intervención, se encargó de destacar que el proceso no debía encorsetarse en analizar sólo la responsabilidad de los funcionarios involucrados, sino también de quienes se beneficiaron de ese espurio obrar".

La causa del Vacunatorio VIP tuvo lugar durante la gestión de Fernández, mientras González García era ministro de Salud.

La Justicia apunta a que los imputados redireccionaron esta voluntad estatal hacia un fin privado, el cual los privilegió frente a una situación de emergencia sanitaria como fue la pandemia. El accionar de los nombrados fue calificado bajo las figuras de abuso de autoridad y peculado, previstos en los artículos 248 y 261 del Código Penal.

En los casos que se examinan se trataron de decisiones particulares, que sólo atendieron a contadas situaciones, siendo importante destacar que el traslado y la aplicación de las dosis se llevaron a cabo utilizando recursos humanos y técnicos del Hospital Posadas.

Además, se bajaron los montos de embargo: "Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los delitos que se tratan, los cuales no poseen pena de multa, que los procesados poseen asistencia jurídica particular y que no se han desarrollado otras medidas que incidan económicamente de forma considerable, estimamos que adquieren razón las defensas. Por ello, habrán de reducirse las sumas fijadas del siguiente modo: $20.000.000 respecto de González García, $18 .000.000 para Maceira y $ 10.000.000 para Costa y Guille, respectivamente".