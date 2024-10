Región litoral: seis gobernadores estrenaron una alianza federal para negociar con Milei

Con el correntino Gustavo Valdés a la cabeza, los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones) y el vice de Gildo Insfrán, Eber Solis (Formosa), firmaron el acta fundacional de la Región Litoral, un bloque de integración que buscará reforzar el peso de los reclamos de las provincias frente al Gobierno nacional.

La conjugación transversal de tres mandatarios radicales, un peronista, uno del PRO y otro de un partido provincial tiene como objetivo "fortalecer las políticas federales y las relaciones entre las provincias que lo conforman, con el fin de promover el desarrollo económico, productivo y logístico; además del desarrollo humano, la salud, la seguridad, la educación, la ciencia y la cultura".

Por supuesto que la unión de los gobernadores también se propone ganar músculo político de cara a las discusiones con la Casa Rosada sobre el presupuesto 2025, la obra pública, rutas nacionales, además de hidrovía, cajas de jubilaciones y un largo etcétera, según explicaron desde el entorno de uno de los dirigentes firmantes.

La ceremonia inició con el nombramiento de Valdés como el primer presidente pro tempore de la Región Litoral. "Quiero agradecer la responsabilidad que me están dando. Nos unimos para luchar por el progreso de nuestros pueblos", aseguró el mandatario correntino desde el Centro Cultural La Redonda de la ciudad de Santa Fe.

A continuación, los gobernadores que tomaron la palabra aprovecharon la oportunidad para dirigir algunas críticas hacia el centralismo porteño.

"Buenos Aires solo da amarguras”, remarcó el misionero Passalacqua retomando una cita de José Gervasio Artigas, y agregó: “El refrán no habla de este Gobierno, sino del concepto del centralismo porteño que nos somete a estas situaciones de injusticias y olvidos”. "Si no levantamos la voz y no nos juntamos a decir las cosas con más potencia, es muy difícil torcer un país que en sus escrituras dice representativa y federal pero que en los hechos todos sabemos que no es así”.

En ese sentido, Rogelio Frigerio llamó a sus pares a "defenderse de los embates contra la región”, cuestionó que el Gobierno nacional "trabaje en cuestiones tan relevantes como la hidrovía Paraguay-Paraná sin contar el asesoramiento y el conocimientos de las provincias que integran esas cuencas” y apuntó contra el recorte en los envíos de fondos para las cajas de jubilaciones provinciales. "Es un sinsentido, una discriminación muy grande y una tremenda injusticia", sentenció.

Por su parte, el santafesino Pullaro, una de las figuras fuertes del radicalismo, le agradeció a los rectores de las universidades públicas "que se suman en este momento difícil y complejo del país” y enfatizó que "si las seis provincias trabajan junto al campo, la industria y las universidades, Argentina tiene una nueva oportunidad". "Esa nueva oportunidad se las va a dar la agenda que imponga la Región del Litoral, más los queridos amigos de Córdoba, que se van a sumar también”, aseguró el gobernador.

Además, Leandro Zdero tomó la palabra para pedir que "la mirada sobre el cuidado de los bosques y los montes, que exige que Argentina sea el pulmón de Latinoamérica, no resigne a la gente a la pobreza y que se pueda avanzar en el desarrollo y la valoración del cuidados de nuestros recursos naturales".

El acuerdo

La firma de los gobernadores dispuso la creación de la Región Litoral “con el fin de promover el desarrollo sostenible en lo económico, productivo, logístico y social”, así como “el desarrollo humano, la salud, la seguridad, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura”.

A su vez, el pacto designó a la Junta de Gobernadores como el organismo ejecutivo máximo de decisión, encabezada por una presidencia pro tempore de seis meses de duración y carácter rotativo. La Junta podrá “acordar políticas regionales en las distintas materias, y crear las estructuras intergubernamentales de funcionamiento que fueren necesarias”.

La entidad también deberá procurar “la participación de la Región Litoral en la formulación y ejecución de las políticas del Mercosur que le afecten”, así como la “participación de los gobiernos municipales de la Región en la formulación y ejecución de las políticas regionales”.

Además, la Junta tendrá el rol de “decidir y aprobar los programas de desarrollo sostenible económico, productivo, logístico y social de la Región Litoral, evaluar su ejecución, dictar las decisiones necesarias para su conducción, negociar y firmar acuerdos, crear y regular órganos que estime pertinentes, dictar reglamentos, homologar los estatutos o reglamentos internos de los demás órganos instituidos, designar a los titulares de la Mesa Ejecutiva de la Región Litoral y cualquier otro acto relativo al cumplimiento de los objetivos establecidos”.

El espacio también contará con una Mesa Ejecutiva integrada por funcionarios designados por cada provincia que funcionará como un “organismo de implementación de las políticas regionales y de coordinación de la integración regional”. El organismo deberá desempeñar “las tareas, conducir los proyectos y programas, que le sean impartidos por la Junta de Gobernadores; crear y regular grupos de trabajo conforme a las temáticas abordadas”.

Por último, se constituirá una Comisión Parlamentaria Conjunta como instancia deliberativa de la Región Litoral, y que estará conformada por hasta cuatro legisladores de cada provincia.