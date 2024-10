CGT ratifica su participación y se suma a la movilización universitaria de mañana

Luego de un encuentro en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su participación en la Marcha Federal Universitaria convocada para el miércoles 2 de octubre. Esta movilización, organizada en conjunto con los gremios docentes, tiene como objetivo reclamar por la defensa de la universidad pública y la situación salarial de los trabajadores del sector.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el veto a la ley de Financiamiento Universitario. Según fuentes cercanas, este tema fue debatido ampliamente. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, expresó que el diálogo con el Gobierno es fundamental, pero advirtió que no descartan tomar medidas si no se llega a un acuerdo. "Queremos hacer razonar al gobierno nacional, pero la marcha no se negocia", afirmó Martínez, dejando clara la postura de la CGT frente al conflicto.

Por su parte, Daniel Ricci, representante de la Federación de Docentes de las Universidades, subrayó que la marcha del 2 de octubre va más allá de un reclamo salarial. "Es en defensa de toda la universidad pública", señaló Ricci. Agregó que la universidad es un orgullo para los argentinos y que el salario de los docentes es solo una parte de un conflicto mayor relacionado con la falta de financiamiento adecuado para el sector.

Ricci también criticó la propuesta salarial del Gobierno, calificándola de insuficiente. Según sus palabras, un incremento del 5,8% no alcanza a compensar la pérdida de poder adquisitivo de los docentes, que enfrentan una caída del 70% debido a la inflación. "Lo que pedimos es un plan claro para recuperar lo que hemos perdido, no un aumento salarial adicional", aclaró el sindicalista, quien aseguró que seguirán exigiendo una solución en la reunión paritaria del 7 de octubre.

Desde el lado del Gobierno, las versiones indican que la marcha tiene un trasfondo político más que salarial. Fuentes de la Casa Rosada afirmaron que se ofreció un aumento acorde a lo solicitado por los gremios y, sin embargo, la marcha sigue en pie. "Esto demuestra que el motivo de la movilización no es económico, sino político", señalaron, resaltando que el incremento ofrecido colocaría los salarios docentes por encima de los de otros trabajadores estatales.

En cuanto al financiamiento universitario, el Gobierno defendió su postura con cifras. Sostienen que el 74% del presupuesto educativo está destinado a las universidades, y que el monto asignado para este rubro es comparable al de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, cuestionaron la falta de transparencia en el manejo de los fondos por parte de las instituciones universitarias, afirmando que no rinden cuentas sobre cómo y en qué se gastan los recursos.

A pesar de los argumentos de ambas partes, la convocatoria a la marcha del 2 de octubre sigue firme. Los gremios y la CGT aseguran que es una movilización clave para visibilizar la crisis que atraviesa la universidad pública en Argentina. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que ha hecho esfuerzos significativos para mejorar la situación, aunque el conflicto salarial y de financiamiento aún está lejos de resolverse.