El dardo de Cobos contra un funcionario de Javier Milei

Manuel Adorni, economista que oficia de vocero presidencial desde que Javier Milei asumió la Presidencia, ha sido protagonista de varias polémicas en el mes que lleva en su puesto. Su estilo y el uso de las redes sociales oficiales incluso han provocado que Fopea emitiera un comunicado llamándole la atención.

Ahora fue nada menos que un exvicepresidente quien expuso sus reparos respectos de los dichos que Adorni vertió en su habitual conferencia de prensa de este martes. Es que, el funcionario aseguró que la reciente suba del dólar blue y los dólares financieros se debe a las críticas que han surgido desde el Congreso al DNU y la Ley Ómnibus. "Los rumores en virtud de algunos desacuerdos con algunos puntos de la ley y los amparos contra el DNU generaron que los dólares financieros salten de los 900 pesos a los 1200 pesos”, señaló y advirtió que esto se trató "pequeña muestra gratis" de lo que puede ocurrir si los legisladores deciden no apoyar las iniciativas del oficialismo.

Adorni también comentó: “No puedo saber qué es lo que va a pasar si la ley no se aprueba. Sí puedo saber lo que no va a pasar si no se aprueba: no vas a salir de la pobreza, no vas a poder estabilizar las variables, no vas a poder salir del cepo, no vas a poder salir del aislamiento que tenemos del mundo. Si la decisión es seguir en esta decadencia, bueno, será una decisión. Nosotros creemos que va a primar el sentido común, la lógica. Las variables que puedo mencionar es la de un país decadente”.

No se trata de la primera oportunidad en la que desde el oficialismo presionan públicamente a los legisladores para conseguir su apoyo y este comportamiento comienza a hacer ruido incluso en los aliados del Juntos por el Cambio.

Así lo reflejó en sus redes sociales, el exvipresidente y actual diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, quien exaltó la figura José Ignacio López, quien se desempeñó como vocero de Raúl Alfonsín, y pidió que siguieran su ejemplo.

"José Ignacio López, vocero de Raúl Alfonsín, hizo de su trabajo una institución republicana. Siempre entendió que representaba mucho más que a una persona y cumplia un rol de Estado. Por el bien de nuestras instituciones y la convivencia democrática ojalá pronto sigan su ejemplo", fueron las palabras del radical.