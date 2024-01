Martín Menem confirmó que aceptarán cambios en la Ley Ómnibus, pero el espíritu se mantiene

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que aceptarán cambios en el proyecto de ley Bases y Principios de la Libertad de los Argentinos. Aunque aclaró que "no se negocia el norte ni las ideas".

"El objetivo de devolverle la libertad a los argentinos, pero sí se aceptan sugerencias que pueden mejorar el proyecto. Estamos para trabajar en conjunto sin negociar la libertad de los argentinos", aseguró el titular de la Cámara baja en declaraciones a Radio Rivadavia.

Para justificar las medidas y el proyecto de ley ómnibus, Menem comentó que "nunca se vivió una crisis como esta; tenemos que hacer cosas que no hicimos en estos 100 años, ya lo dijo el Presidente, no hay plata, pero yo agrego que no hay tiempo".

En ese mismo reportaje, puso de relieve que la negociación con los otros bloques parlamentarios "no es fácil porque es la primera vez en la historia que el recinto está tan fragmentado, pero es cierto también que la crisis amerita que todos nos pongamos de acuerdo".

Este sábado, en una entrevista con MDZ, Menem se expresó en la misma línea: "He charlado con la mayoría de los bloques y en general hay un principio de acuerdo en ir adelante con la mayoría de los puntos. Por supuesto que hay alguno que otro que genera desconocimiento, falta de aclaración. Lo ilógico sería que no hubiera otro punto de vista".

También aprovechó el reportaje con este medio para criticar al kirchnerismo: "Ellos funcionan con dos máquinas, cuando gobiernan son la máquina de destruir y cuando no son la máquina de impedir". "Eso funciona a la perfección, lo pusieron en marcha el 10 de diciembre. No era necesario el montaje que armaron tratando de manchar algo que fue democrático", remarcó.

Este martes desde las 14 se pondrá en marcha un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales que analizará el proyecto de ley ómnibus. En caso de que el Gobierno se muestre dispuesto a negociar con los exsocios de Juntos por el Cambio, tendrá altas chances de avanzar.