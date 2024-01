El semáforo de Martín Menem y el enorme riesgo de Germán Martínez: cómo se prepara Diputados para debatir la ley ómnibus

El oficialismo dará esta semana su primera batalla en un debate parlamentario: tratar en comisiones el proyecto de ley ómnibus que presentó Javier Milei y dictaminar lo antes posible para llevarlo al recinto el 25 de enero, una fecha ambiciosa pero posible. Para eso deberán negociar con la UCR y Hacemos Coalición Federal, dos bloques clave que el viernes presentaron un borrador con una serie de modificaciones. Si la negociación llega a buen puerto, el gobierno podría contar con 132 apoyos para la ley.

Se trata de una especie de semáforo que llegó a manos de Martín Menem, el principal interlocutor con la oposición más predispuesta a llegar algunos acuerdos. Este, al igual que el aparato que ordena el tránsito, tiene tres colores, el verde con los temas que están dispuestos a acompañar, el amarillo, con los que podrían negociar y el rojo, con lo que no "aceptan de ninguna manera".

En este último, hay tres puntos que son clave. La privatización generalizada de todas las empresas del Estado, la delegación de facultades por la emergencia en once áreas, como salud, energética y previsional, entre otras, y la suspensión de la fórmula jubilatoria. A pesar de este rechazo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya dijo que estos puntos no se cambian.

"Hay una emergencia como no hubo nunca antes", remarcó Menem en una entrevista con MDZ. "Es la primera vez en la historia que tenés un presidente que llega al Gobierno diciendo que va a ajustar", insistió. Además, señaló: "No me alarmaría tanto con las facultades extraordinarias, está dentro de la ley. Nadie está avasallando al Congreso. Se ha mandado un DNU por un lado y un proyecto por otro".

Estos dos bloques son clave para La Libertad Avanza. Un buen acuerdo político con ellos le podría dar a Javier Milei un contundente éxito parlamentario para su bloque, La Libertad Avanza (LLA), que gobierno en minoría. Si el oficialismo suma los 34 de la UCR más los 23 de Hacemos Coalición Federal llega a 95. Y a estos también hay que sumar a los 37 del PRO, que en ningún escenario serán la piedra en el zapato de Milei. Así que en total, contarían con 132.

Los puntos que están en amarillo en el semáforo, es decir que están dispuestos a negociar, tienen que ver con las retenciones. "Con la unificación cambiara liquidaron con un dólar más alto y ganaron mucho más mas", señaló una fuente parlamentaria.

También están dispuestos a negociar que la suba de algunos tributos tenga "ciertas limitaciones, como que no sea permanente". Sin embargo, entienden que Milei se anima a presentar un proyecto "populista en lo fiscal porque tiene el 56% de popularidad". "El nuestro es nulo", se sinceró un radical.

Nicolás Massot es uno de los interlocutores clave para que salga la ley. Crédito: MDZ

Otro de los puntos de la ley que no gustaron a estos potenciales aliados tiene que ver con la reforma electoral. Para partidos como la UCR o el Socialista, las elecciones primarias tienen una carga valorativa importante que en muchos distritos le da vida propia al partido. Saben que en caso de que se eliminen, quedarían relegados dentro de coaliciones. Pero entienden que no tiene mucho para argumentar en favor de esta herramienta que se y usó poco y nada en los últimos comicios nacionales.

También tienen sus diferencias con el manejo de la protesta social que propone el proyecto de ley. "Lo digo más bajito porque Bullrich fue nuestra candidata a presidenta", se sinceró un dirigente radical. Sin embargo, Oscar Zago, jefe del bloque LLA, anticipó que esos artículos posiblemente sufran modificaciones.

La UCR y el bloque de Migue Ángel Pichetto sí están dispuestos a avanzar con la reforma laboral. Quieren darle un "marco legal" a lo que Javier Milei hizo por decreto y la Justicia frenó en los tribunales. "La principal crítica al DNU, que ahora vemos que sigue el derrotero que todos sabíamos que iba a seguir, bastardeado y desafiado judicialmente, no va a lograr finalmente su cometido porque cuando uno quiere hacer reformas profundas tiene que hacerlo con estabilidad jurídica", dijo Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) en una entrevista que publicó el diario La Nación este domingo.

El desafío de kirchnerismo y el riesgo de quedar pedaleando en el aire

Germán Martínez tiene un bloque que, por lejos, es la primera minoría. Son 102 bancas, 64 más que la segunda. Es decir, que en términos numéricos está mucho más cerca de marcar el ritmo de la Cámara baja que el oficialismo que tiene 38. Sin embargo, por ahora no puede alinear a los diputados que le faltan para lograr ese cometido.

Con respecto a la mega ley, ya anunciaron su rechazo de raíz, a pesar de que algunos diputados. Este lunes ingresaron formalmente un pedido para que todos los ministros y ministras nacionales "vayan a informar a las comisiones el contenido de la 'Ley Ómnibus', en cada una de sus competencias específicas". Difícilmente esto ocurra, y su reclamo, una vez más, quedará en la nada.

El jueves pasado les pasó eso. Quisieron frenaron la designación de José Luis Espert en la comisión de Presupuesto y Hacienda después quedaron en soledad con los tres diputados presentes del Frente de Izquierda reclamando el uso de la palabra. Mientras tanto, los aliados que podrían darles los votos necesarios para marcar la agenda en Diputados los miraban, en sus callados.

"Tienen puesto el tacho en la cabeza", graficó un diputado kirchnerista para criticar a ese espacio. Después Martínez se quedó con Massot y Martín Tetaz discutiendo si habían estado bien o mal en no acompañar el reclamo del santafesino en el uso de la palabra. Está por ver cuál va a ser la estrategia política de esta semana. Mientras tanto, Pichetto y Emili Monzó hablan cada vez más con Martín Menem.