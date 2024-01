Incidentes en el Congreso: Eduardo Belliboni terminó tirado en el piso y denunció represión

Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero, cayó al suelo a raíz del operativo antipiquete que aplicó la Prefectura, Policía Federal y Gendarmería, en el momento en el que los manifestantes cortaron de forma total la avenida Rivadavia.

El dirigente social acusó a las fuerzas de agredirlo incluso cuando estaba en el piso. "Me golpearon y me arrastraron", sostuvo y denunció que la policía le pegó "varias patadas" y lo dejó "sin aire".

"Reprimió la Policía, la Gendarmería y la Prefectura. Me molieron a palos y perdí el conocimiento", confesó. En ese sentido, relató que se encontraba sentado con otros manifestantes y consideró que, hasta ese momento, la protesta había sido "pacífica".

"No solo nos golpearon, nos arrastraron, sino que a mí me pegaron varias patadas en la espalda y me dejaron sin aire.

Ese fue el momento en el que no podía respirar. No me entraba el aire por los golpes", insistió.

De todas formas, Belliboni reiteró que seguirá manifestándose. "Es lo que importa. Manifestarse contra lo que está ocurriendo ahí adentro", subrayó en alusión al debate en el Palacio Legislativo.