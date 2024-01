Ramiro Marra cruzó a un intendente ultrakirchnerista en defensa de la ley ómnibus

El libertario Ramiro Marra cruzó al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, luego de que esté amenace con catalogar de "persona no grata" a legisladores que voten a favor de la ley ómnibus. Este miércoles se debatirá en Diputados la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos. En ese contexto, Pablo Zurro prometió designar a quienes acompañen la ley como "persona no grata" en su municipio.

Marra no se quedó de brazos cruzados y le contestó muy fuerte. "Si ser catalogado como 'persona no grata' es el precio a pagar por defender las leyes que harán crecer a Argentina y nos darán más libertad, con todo gusto lo acepto. No hay nada que el kirchnerismo pueda hacer para asustarnos", escribió en su cuenta de X.

El intendente ultrakirchnerista había manifestado que "después de los 12 años gloriosos que vivió nuestro país con Néstor y Cristina (Kirchner), en 2018 empezó una decadencia brutal producto de la deuda contraída por el señor (Mauricio) Macri y el señor (Luis) Caputo".

"Visto que el gobierno de Alberto no estuvo a la altura de las circunstancias, nos encontramos en este momento con un ajuste brutal, una entrega de la Patria y con todo lo malo, perverso porque Caputo dice 'qué problema la deuda', que tomaste vos, Caputo", planteó Zurro en un claro dardo a la administración anterior.

El tuit de Ramiro Marra contra el intendente de Pehuajó

Por eso, sostuvo, "tomo la decisión de enviar un proyecto para declarar 'persona no grata' a todos los legisladores nacionales que acompañen la ley ómnibus y el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) del actual presidente de la Nación, Javier Milei".

Por último, Zurro alentó a otros intendentes a replicar la medida en los demás municipios. "Son de clara concepción antidemocrática”, dijo y sentenció que las dos reformas traerán “una crisis de proporciones significativas que afectará gravemente a millones de argentinos".

Escuchá al intendente Pablo Zurro