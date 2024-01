Martín Llaryora se endurece contra Javier Milei y apunta a Manuel Adorni por el impuesto PAIS

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó este martes su malestar contra Manuel Adorni después de que este último desmintiera que en la reunión con Guillermo Francos se hubiera discutido la coparticipación del Impuesto PAIS.

Según el mandatario provincial, la reunión que los gobernadores mantuvieron el lunes con el ministro del Interior "ya no tiene validez, hay que retomar el diálogo y volver a las negociaciones".

Sus declaraciones se dieron luego de que el vocero presidencial sostuviera que el Gobierno "jamás puso en discusión" el reparto del tributo, a cambio de destrabar el avance de la ley ómnibus.

"Adorni no estuvo en la reunión. Es un empleado que le dicen lo que le contaron y son frases desafortunadas de un Gobierno que parece que no se quiere dejar ayudar", disparó Llaryora por Canal 12 de Córdoba.

"Si hubiera estado, sabría que fue un tema central. No colabora en nada con una frase totalmente desafortunada. Consulten a cualquiera que estuvo en la reunión", insistió.

Asimismo, recalcó que el tema del impuesto PAIS fue un "tema central de la reunión" pero indicó que "no tenemos que echarle nafta al fuego, tenemos que echarle agua".

En ese contexto el mandatario aseveró, ante las expresiones oficiales del funcionario de Javier Milei, que la reunión con Francos "ya no tiene ninguna validez hoy, porque ya no se sabe quien está de acuerdo y quien no" y lamentó esa vuelta atrás al sostener que en el encuentro del lunes se abordaron varios aspectos para tratar de destrabar la ley.