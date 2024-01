Martín Llaryora se desmarcó del retiro del paquete fiscal de la ley ómnibus

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dejó en claro este domingo sus diferencias con la decisión del Gobierno de retirar el capítulo fiscal de la ley ómnibus, con la búsqueda de agilizar su tratamiento en el Congreso.

"Es un error", afirmó y consideró que la medida puede llevar al oficialismo "a tomar decisiones de un mayor ajuste". "Es menos salud, menos educación, una eximición de un sector productivo que no la va a tener, menos competitividad”, alertó.

"Yo digo, ¿para qué retirarlo todo? Si tenés parte del paquete que nosotros, los que nos animamos y queremos un país mejor, estamos dispuestos a acompañar. Aunque son ideas difíciles, estamos dispuestos a acompañar. Y dejá al costado las diferencias en ganancias, en retenciones y en lo previsional, eso dejalo para más adelante", siguió.

En diálogo por Radio Mitre, el mandatario provincial aclaró sin embargo que apoyará la aprobación de la ley ómnibus ya que a su entender, "en momentos de crisis, los líderes tienen que estar dispuestos a asumir costos políticos para tomar medidas para sacar a la Argentina adelante".

"Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la ley salga y vamos a acompañar", insistió. Por otro lado, el jefe cordobés no cree que "el objetivo" de Javier Milei sea "fundir las provincias", aunque advirtió que "amenazar no es una buena estrategia, no cumple ningún efecto".

"Las de Milei son frases inoportunas, hay que tomarlas así y punto", cerró Martín Llaryora sobre la advertencia que se filtró en la prensa del presidente acerca de que iba a "dejar sin un peso" a las provincias en caso de que se rechazara la ley.