Godoy Cruz: los pedidos de un concejal tras los recientes hechos de inseguridad

En el marco de los hechos de inseguridad vividos en las últimas semanas en Godoy Cruz que derivaron en protestas, el concejal del Partido Demócrata Jorge Quiroga realizó tres pedidos al Ministerio de Seguridad y Justicia, al Ministerio Público Fiscal y a la Municipalidad de Godoy Cruz.

Según Quiroga, "vecinos de diferentes barrios de Godoy Cruz se han mostrado preocupados exigiendo más seguridad ya que afirman que diversas zonas 'están liberadas' para los delincuentes", en relación a lo ocurrido en diversas zonas como los barrios La Perla, Metalúrgico, Soeva, Foecyt, Arausal, Esperanza, Bancario, Judicial, CEC y Brasil, entre otros.

“Ante la falta de respuesta de autoridades provinciales y municipales, hemos realizado diversas acciones en pos de aportar una solución a la problemática”, remarcó.

El día 23 de enero de 2024, se realizaron 3 pedidos de informes a través de la Ley N° 9070 de Acceso a la Información Pública, los mismos fueron dirigidos al Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad de Godoy Cruz.

En lo que respecta a la Municipalidad de Godoy Cruz, Quiroga solicitó que "se informe al responsable de seguridad municipal e indicar las tareas a realizar para prevenir el delito. Además, también sobre el personal municipal afectado a seguridad ciudadana, cantidad de vehículos municipales afectados a las tareas de seguridad, detalle de cantidad de alarmas comunitarias instaladas, personal abocado al sistema de alarmas comunitarias y al sistema de monitoreo, entre otras acciones.

Por otro lado, en el Ministerio Público Fiscal pidió información acerca de "la cantidad de denuncias recibidas durante el 2023, estadísticas sobre zonas de incidentes, imputados sobre los delitos denunciados".

En el Ministerio de Seguridad y Justicia se requirió información sobre "la cantidad de efectivos policiales afectados a la seguridad en el departamento, cantidad de móviles policiales operativos afectados a la tarea de seguridad y funcionamiento de cámaras de seguridad".

“Se pudo observar que para cualquier emergencia, ya sea por denuncias y/o patrullajes preventivos solamente se disponían de 4 móviles policiales operativos para todo el departamento. En cuanto al personal policial se individualizan solamente 30 efectivos, divididos de la siguiente manera; 15 fijos en comisarías, 9 en consignas fijas, y 1 subcomisario a cargo, quedando únicamente 5 efectivos para realizar patrullajes en todo el departamento”, comentó Quiroga al respecto. Vecinos se congregaron para elevar sus quejas por la inseguridad en la comuna.

Días atrás, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, habló de la escalada de inseguridad que afecta al municipio y la provincia.

En relación a los dichos de la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, quien afirmó que los intendentes del Gran Mendoza deberían imitar el sistema de preventores que se aplica en Ciudad, Costarelli expresó: “No es posible que lo hagamos. Godoy Cruz viene teniendo una política de colaborar con la tarea y la función de seguridad. No creo que ese agrandamiento del Estado sea colaborativo y beneficie a la seguridad de los godoycruceños, sino que venimos trabajando con el área de Tránsito en forma conjunta con los servicios extraordinarios que tenemos y que pagamos desde el municipio”.

“Muchas veces tenemos a un agente de tránsito, en un vehículo de tránsito, patrullando distintos centros comerciales o espacios verdes. Eso está hecho por nosotros, he refuncionalizado el área de Tránsito en esta etapa, he generado una Dirección de Tránsito y Convivencia Ciudadana. Tengo todo lo que tiene que ver con las alarmas comunitarias, ese es el principal aporte que venimos realizando”, detalló.

“En el contexto que estamos, no puedo tener nuevos preventores y agrandar al Estado, hay que mantener los autos, los preventores, es altamente costoso y no es algo que tenga convicción de hacer. Creo que los preventores no resuelven el problema de seguridad”, insistió. Asimismo, sostuvo que “todo lo que esté a mi alcance y del municipio, lo vamos a realizar”.