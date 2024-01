Atención estatales: el Gobierno puso fecha a la reapertura de paritarias

Tras anunciar semanas atrás el adelantamiento de las paritarias a raíz de la escalada inflacionaria, el Gobierno de Mendoza confirmó este jueves la fecha de la reapertura de las negociaciones salariales. La discusión con los gremios estatales arrancará el lunes 29 de enero y los primeros convocados son el SUTE y ATE.

"El próximo lunes 29 de enero el cuerpo paritario y los representantes gremiales del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reanudan las reuniones paritarias y continuarán en los próximos días con todos los gremios que nuclean a los agentes de la Administración Pública", informaron oficialmente esta mañana desde la Casa de Gobierno.

Remarcaron que "debido a la difícil situación económica que vive el país y con un alto índice inflacionario de 25,5%, el Gobierno de Mendoza decidió adelantar más de 60 días las paritarias".

Asimismo, durante las útimas discusiones paritarias quedó establecida una cláusula de garantía según la cual el Ejecutivo provincial se comprometía a reunirse con los representantes de los trabajadores en abril. No obstante, el gobernador Alfredo Cornejo decidió adelantar las negociaciones más de dos meses, luego de que se conociera la cifra de inflación del mes de diciembre.

La semana pasada, Cornejo lanzó una advertencia a los gremios estatales y les pidió sensatez de cara al periodo de negociaciones salariales que se avecina. "El margen que tiene el gobierno es muy poco. Los dirigentes sindicales tienen que ser sensatos en los números. La provincia ha tenido un gesto simbólico de sensibilidad concreta y convocó el mismo día que se comunicó la inflación", destacó durante una conferencia de prensa.

El mandatario provincial advirtió que la oferta que lleve el Ejecutivo a la mesa paritaria dependerá mucho del avance de la recaudación provincial. "Que sean sensatos los dirigentes sindicales y no generen expectativas que el Gobierno no va a poder satisfacer. Dependemos de la recaudación, no imprimimos billetes y la verdad es que la recaudación viene cayendo", manifestó.