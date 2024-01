Patricia Bullrich, contundente antes de la marcha: "No nos van a debilitar"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló desde la puerta de su casa en donde cruzó a las "mafias sindicales", expuso las herramientas que usa para el control de la marcha, y apuntó contra Axel Kicillof por participar de la movilización. En sus dichos, comentó que el día laboral se está dando con normalidad, y que la movilización es un "punto mínimo, en relación a la cantidad de gente que ha decidido ir a trabajar".

"Quien quiere ir a la marcha, que lo haga en términos de protocolo", aseveró, y volvió a apuntar contra las "mafias sindicales", "políticas" y "empresariales", bajo la justificación de que "el país quiere un cambio". Además, mencionó la cantidad de denuncias que recibieron en la línea 134: "Dan vergüenza". "A algunos los aprietan, a algunos no los dejan entrar a la fábrica para poder trabajar, a otros los obligan a subir a los micros, a otros les dicen que los van a echar con la patronal. Un paro es cuando la gente en su libertad total y absoluta decide parar. No cuando hay aprietes", agregó.

"Con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, con los dramas que estamos teniendo, que el gobernador (Axel Kicillof) participe de una marcha", a Bullrich le "parece que no corresponde". "Kicillof tiene que hacer cumplir la ley, y no violarla", aseveró. "Necesitamos una actitud distinta", apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Nos gustaría que esté trabajando y no yendo a una movilización", cerró en esta línea.

La CGT convocó a un paro general este miércoles

"A nosotros no nos acorrala nadie", arengó Bullrich. "Menos una marcha de 40 mil personas cuando hay ocho millones de cuenta propistas que hoy quieren trabajar, y viven del día a día", agregó. Además, le bajó el precio a la convocatoria de la movilización: "¿Cuántos van a venir a la marcha? ¿El 0,5%? No existe". "A nosostros no nos van a debilitar", concluyó firme.

Más temprano había tuiteado en esta misma línea. Bajo el título "no hay paro que nos detenga", escribió: "Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente".