Análisis: cómo afecta a los trabajadores la ley ómnibus

Tras las modificaciones al texto original de la ley ómnibus, el oficialismo y la oposición dialoguista llegaron a un acuerdo y firmaron un dictamen de mayoría con disidencias. Después de una jornada de intensas negociaciones, en la madrugada de este miércoles el plenario de tres comisiones de Diputados logró el número para el despacho. Obtuvo 55 firmas, de las cuales 34 fueron en disidencia parcial. Además, hay cuatro de minoría. El presidente Javier Milei consiguió un apoyo político previo al paro general de la CGT en todo el país.

Pablo Romá, sociólogo y analista político, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y analizó las últimas novedades relacionadas a la ley ómnibus. En primer lugar, explicó que "para avanzar el Gobierno necesita el dictamen, para que éste funcione necesita una cierta cantidad de firmas para que tenga validez. En ese sentido, el Gobierno trató de generar y conseguir esas firmas, se consiguieron en distintos dictámenes, aunque con algunas disidencias en lo que son los puntos más importantes que se están discutiendo respecto de la ley ómnibus, que tienen que ver con las retenciones, jubilaciones y con las funciones ligadas al presidente y el Poder Ejecutivo, entre muchas otras".

Y agregó que "es inviable un tratamiento exprés de una ley tan grande, con transformaciones tan profundas y afectaciones a sectores tan importantes de la sociedad. La ley necesita un tiempo de tratamiento, pero también es cierto que el gobierno necesita achicar esos tiempos porque también hay que reducir el periodo de tiempo del ajuste, porque en la medida que ese ajuste se sostenga, puede tener consecuencias sociales importantes más allá de la crisis económica que hoy estamos viviendo".

La nueva gestión al mando de Javier Milei ha generado diversas impresiones dentro de los diferentes sectores de la sociedad. Romá opinó que "el gobierno abrió muchos frentes, creo que lo de la cultura y la ciencia son significativos, pero me parece que lo principal tiene que ver hoy con el paro porque me parece que tienen más potencialidad en términos de enfrentamiento con el gobierno. Obviamente que la ciencia y la cultura tienen cierta legitimidad social pero, en el caso de los sindicatos, tienen mucha más presencia en el plano de lucha".

El presidente Javier Milei espera por la resolución de la ley ómnibus.

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) realizará un paro general este miércoles 24 de enero en forma de protesta contra las decisiones del gobierno nacional. Diferentes sectores apuntan contra la entidad tras la medida: "Es cierto que esta CGT ha dejado pasar gran parte de la caída del salario, tanto en el gobierno de Mauricio Macri como en el de Alberto Fernández, eso es así. Ahora, creo que hay intereses propios de los dirigentes sindicales que se ponen en juego, pero también es cierto que esta ley afecta no solamente a los dirigentes sindicales, sino también la representación sindical y la representación que tienen los trabajadores a la hora de poder defender sus derechos", aseguró el analista.

"Lo que plantea el gobierno es que la sindicalización no tenga ningún rol, que las discusiones sean entre privados y que no haya ningún tipo de mediación. Eso no solo afecta a la dirigencia sindical, sino que afecta a los trabajadores. Creo que esto hace también a la necesidad que hoy tiene la CGT de hacer un paro, porque cuando uno mira tanto el gobierno de Alberto Fernández como el de Macri, ha tenido con el gobierno mucho diálogo, ha conseguido bastante y la diferencia no es que en cuatro años no hicieron nada o que en ocho años dejaron pasar la caída del salario, sino que esta ley los afecta. Esto hay que entenderlo, porque muchos dicen que es una mafia que defiende sus intereses, pero me parece que es un poco más profundo y hay que mirarlo con mayor cuidado", sumó argumentando la situación actual de la CGT.

Por último, se refirió al accionar político del actual presidente de la Nación, sentenciando: "Javier Milei tiene el respaldo electoral de un sector de la sociedad, un sector que es un núcleo duro que opina que estas medidas afectan directamente a la casta y que tiene esperanza en que sea beneficiosa para los trabajadores. Y hay otro sector que no, pero también es cierto que hay un sector más intermedio que votó a Milei, pero que quizás no forman parte del núcleo duro y el ajuste lo afecta. Entonces, creo que Milei tiene que tratar de generar también un diálogo con los sectores que no son núcleo duro. Con esto de decir o están conmigo o contra mí, me parece que lo que genera es que pueda abroquelar a más sectores en la oposición y eso me parece que es un error en la comunicación y un error político".

