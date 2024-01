Rechazan el pedido del Ejecutivo por el amparo de la CGT

La Sala de Feria de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió que el recurso de amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra del DNU, deberá ser resuelta por la Justicia Laboral, y no por la Justicia Contencioso-administrativa, tal como lo había pedido el Poder Ejecutivo.

La CGT había presentado un recurso de amparo ante la Justicia Laboral contra el tramo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El Poder Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, pidió que la causa fuera tramitada en la Justicia Contencioso-administrativa, que es la que se encarga de resolver los conflictos entre los ciudadanos y el Estado.

Finalmente, la Sala de Feria de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó el pedido del Poder Ejecutivo y declaró que la causa debe continuar su trámite en la Justicia Laboral. Los camaristas del fuero contencioso administrativo y autoridades de feria, Sergio Fernández y Carlos Grecco, fueron los jueces que votaron por el rechazo.

Luego, el juez de feria Lavié Pico revocó el carácter colectivo de la causa "Observatorio". Esto hizo que ya no fuera necesario pronunciarse sobre la inhibitoria planteada por la Procuración. En particular, ya no era posible decidir si las causas en trámite en la justicia laboral debían acumularse en la justicia contencioso-administrativa.

La CGT presentó un recurso de amparo

"Circunstancias que, a esta fecha, tornan de carácter inoficioso pronunciarse sobre las cuestiones recursivas planteadas –en autos– en lo concerniente a un eventual conflicto de competencia positiva, vinculado con la conformación del proceso colectivo que ha sido dejado sin efecto", señalaron los camaristas.