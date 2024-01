Acuerdo por ley ómnibus: el Gobierno tiene dictamen, pero deberá seguir negociando

Las idas y vueltas por la ley ómnibus no terminan en la Cámara de Diputados. El gobierno aceptó una serie de modificaciones, a pedido de los gobernadores. A partir de eso, el titular del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, junto con un grupo de diputados de su bancada y de la UCR, trabajan en la redacción de un dictamen unificado.

Este texto conseguiría la mayoría de las firmas para ser tratado en una eventual sesión el jueves de esta semana. "Tenemos una mirada proactiva de acompañar", indicó Pichetto en la entrada del Congreso. Allí también confirmó que acompañarán el dictamen del gobierno. Con esta definición estos bloques colaborativos siguen con su objetivo: no quedar pegados al kirchnerismo, pero tampoco a La Libertad Avanza, a la que le quieren dar la herramienta para gobernar pero no aceptan algunos puntos

En medio de estas negociaciones cruzadas, se decidió posponer el comienzo del plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda para las 20.30, para dictaminar. En principio estaba pautado para las 18.

Los gobernadores llevaron su reclamo a la Casa Rosada en boca del entrerriano Rogelio Frigerio que este mediodía se reunió con el ministro de Interior, Guillermo Francos. Viejos peronistas acercaron posiciones. El Ejecutivo no cedió en sacar el aumento de las retenciones, pero saben que este artículo no va a ser aprobado en la votación en particular.

Sí logró que se coparticipe el monto que se recaude a partir del blanqueo de capitales que se consigna en la Ley de Bases. "Los gobernadores pidieron modificar el segundo párrafo del Artículo 164° del proyecto de ley “Bases”, con el objetivo de eliminar de la asignación específica lo producido del Impuesto Especial de Regularización destinada a la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA)", explicaron en un comunicado.

Sin embargo, esto no logra unificar las posturas en los espacios clave. La UCR está dividida, el sector del bloque que responde al tándem Manes-Morales no quiere saber nada con acompañar este dictamen y todavía amenaza con mandar uno propio. En Hacemos Coalición Federal sucede algo parecido y se habla de dar libertad de acción.

Los miembros de la Coalición Cívica, que está dentro de HCF, presentarán un dictamen propio. No avalan los cambios en las jubilaciones, ni la delegación de facultades, dos puntos que los otros bloques colaborativos aceptaron negociar. "El señor Toto Caputo entrega a los jubilados para hacer el ajuste y licua fuertemente sus haberes, pero no toca el régimen fiscal de privilegios y corporativo de Tierra del Fuego, cuyo beneficiario directo es su familiar 'Nicky'", escribió Maximiliano Ferraro, presidente del partido en X.

En tanto, Los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein fueron parte de la voz cantante del rechazo al proyecto junto con Margarita Stolbizer. A esto se suma que no participaron de ninguna negociación. Así, el flamante bloque de Pichetto posiblemente debute con una votación dividida entre sus espacios.

Mientras los diputados definían hacia adentro de sus bloques cómo plantarse, los gobernadores de Juntos por el Cambios avanzan con una serie de reuniones. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estuvo con el jefe del bloque UCR, Rodrigo De Loredo, a la misma hora que Francos recibía a Frigerio.

El cordobés le confirmó que no van a acompañar la suba de retenciones, lo mismo le dijo Cristian Ritondo y representantes del bloque de HCF. Así quedó sepultado ese artículo que estará en el dictamen pero no tendrá la aprobación en el recinto.