Los insólitos pedidos de las nuevas autoridades de Diputados TV a los periodistas del canal

Las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados definieron cómo seguirá la señal Diputados TV y difundieron entre sus trabajadores una especie de "manual de estilo", que pide "no incomodar" a los entrevistados y "no emitir opiniones personales". El texto se difundió en redes sociales y despertó la indignación en algunos sectores.

A principio de año se conoció que la señal de noticias de la Cámara baja dejaba de salir por vía satelital para quedar sólo por streaming en YouTube. Después de esto, se conoció un listado con indicaciones claras que los trabajadores del canal deben cumplir. Allí también se prohíbe el uso del “lenguaje inclusivo”, "mostrar familiaridad con los entrevistados" y "marcar posturas".

"Preguntar sobre el hecho en particular lo más objetivamente posible”, dice una de las instrucciones que recibieron los periodistas del canal que ahora conduce Jontan Arioli.

Otro de los puntos que más llamó la atención es la prohibición de hablar con "lenguaje inclusivo". Dice el texto: “No utilizar el lenguaje inclusivo: todxs, o todas y todos, sino expresar todos”. Pero tampoco permiten hacer mención de "diputadas y diputados", sino que piden usar el genérico en esos casos. A esto, suman que se puede decir “infantes ni infancias sino niños…”.

El mensaje en Twitter de la periodista Noelia Barral Grigera con los requisitos. Crédito: X

Uno de los puntos más fuertes que tiene la señal es el reportaje a legisladores de distintos espacio y regiones. La nueva gestión bajó la indicación de que no se debe "insistir si evita el tema". "No incomodar, no presionar, no adelantar la repuesta ni marcar posturas".

"Si el diputado hace mención a un tema puntual y lo da por finalizado en su relato, no reiterar preguntas, ir por otro tema de la jornada o tema que quiera preguntar para sumar, pero no ser reiterativo de la respuesta finalizada”, ejemplifica el texto que llegó a los trabajadores del canal.

También da algunos lineamientos sobre la imagen que debe darse frente a cámara. “Con saco, si están parados, los botones abrochados”, indica. Pero también sostiene que "no puede mascarse chicle" y aclara que fuera de cámara tampoco, ni "toquetearse la cara", ni que haya "mate visible".