En Mendoza también le descontarán el día a los estatales que se sumen al paro del 24 de enero

Desde el Gobierno de Mendoza confirmaron que le descontarán a aquellos empleados estatales que decidan no asistir a su trabajo el día miércoles 24 de enero, en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). En la provincia, la medida de fuerza en rechazo a la "ley ómnibus" ideada por el presidente Javier Milei, incluirá una concentración en la Legislatura, pero sin movilización.

"Sí, se va a descontar y los servicios se brindarán con normalidad", aseguraron desde Casa de Gobierno a MDZ, en sintonía con lo anunciado por el Gobierno nacional en las últimas horas. Precisamente, este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa matutina expresó al respecto: "Se ha tomado la decisión de descontar ese día a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a esta medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Seguimos esperando los argumentos del por qué del paro, porque no nos terminan de quedar claro".

En esa línea, ratificó el funcionamiento de la línea 134 para "todos aquellos que se sientan extorsionados u obligados a parar y pueden hacer la denuncia anónima". Además, el portavoz del presidente Javier Milei volvió a cruzar al dirigente de Camioneros y cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, al asegurar: "Escuché decir al hijo de Hugo Moyano (Pablo) que el país está funcionando... Hay que ver lo que es para él un país funcionando o para quiénes funciona".

En Mendoza, los gremios aliados a la CGT y la CTA definieron realizar una concentración sin movilización en la Legislatura provincial. La protesta para que caiga el DNU y la ley ómnibus comenzará a las 12 frente a la casa de las leyes y durará hasta las 18 aproximadamente. Desde la CGT Mendoza aseguraron que espera que una gran cantidad de personas acuda a la concentración. La decisión fue comunicada tras un encuentro en referentes de la CGT, Aprocam, la UOM, Sadop y Atilra, entre otros sindicatos, junto a organizaciones sociales, culturales y políticas.

Desde la Federación de Camioneros de Mendoza afirmaron que todos los sindicatos adheridos a la CGT se adherirán al paro nacional y convocarán a la acción definida en la provincia. "Tuvimos un plenario anoche en el cual se tomó la iniciativa de hacer el paro y la movilización; acompañar a la CGT nacional. Todos los sindicatos estamos adheridos a la medida acá en Mendoza y, bueno, a nivel nacional también", señaló Ricardo Letard, secretario General de la FEDCAM Mendoza y agregó que en la provincia "la concentración va a ser ahí en la Legislatura, el 24 a las 13 y el paro arranca a las 12 horas".

El titular de la CTA en la provincia de Mendoza, Gustavo Correas habló con MDZ Radio 105.5 y sostuvo que el paro “es importante” porque en el DNU y la Ley ómnibus “hay un ataque a los trabajadores, pero también hay un ataque en términos sociales. La pérdida que hay de derechos con cuestiones tan sencillas o complejas como puede ser la Ley de Tierras, la cuestión de salud mental, lo que tiene que ver con la cultura, con los derechos laborales, con el consumo”.

La concentración será frente a la Legislatura.

Por otro lado, el único sindicato que por ahora ha anunciado que no adherirá a la medida nacional es Ampros. Desde la Asociación de los Profesionales de la Salud de Mendoza confirmaron a MDZ que no adherirán al paro debido a que negocian con el Gobierno Provincial. "Nosotros paritamos en la provincia y estamos convocados a paritaria. Ese es el ámbito donde vamos a plantear las necesidades de los profesionales de la salud", declararon.

En lo que refiere al funcionamiento de los bancos, Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria en la provincia, comentó a este diario: "En Mendoza el paro va a comenzar a las 12 hs. Desde las 8 a las 12 la atención será normal. Al mediodía, nosotros vamos a ir al sindicato y de ahí iremos a la convocatoria hecha por la CGT con un acto frente a la Legislatura a las 13 hs. Sí adherimos a la medida".