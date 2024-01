Santiago Felipe Llaver, el gobernador que inició la restauración democrática

El regreso del gobierno democrático fue establecido el 10 de diciembre de 1983 con la asunción del nuevo presidente, Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical. Tras años de agonía y desesperación, el pueblo argentino volvió a ejercer su derecho a elegir y regular a sus gobernantes. En la provincia de Mendoza, quien asumió el cargo como gobernador fue Felipe Santiago Llaver, también de la UCR. El oriundo del departamento de San Martín extendió su mandato desde 1983 hasta 1987. La fórmula la compartió con José “Pepé” Genoud.

Lamentablemente, el exgobernador falleció el 14 de julio de 2002 a los 86 años y el ex vicegobernador decidió quitarse la vida el 27 de septiembre de 2008 con dos disparos al corazón. A pesar de esto, MDZ y MDZ Radio 105.5 FM conmemoraron el primer gobierno del retorno a la democracia en la serie documental 40.10, con el testimonio de Roberto Suárez, ex subsecretario de Comunicación Social, y Juan Carlos Jaliff, ex director del Instituto Provincial de la Vivienda, ambos fueron integrantes del equipo gubernamental de Santiago Llaver.

Por su lado, Roberto Suárez comentó que "trabajé en la campaña de ambos candidatos, lo cuál no era fácil en aquella época. Se hizo una campaña muy firme y acoplada. El slogan de Llaver era todo pegado a Alfonsín, se usó esa imagen al máximo previendo que Raúl pudiese ganar. Llaver ya venía con una amistad de años con Raúl Alfonsín, al igual que Genoud".

Roberto Suárez.

Uno de los hechos más trascendentales de aquel primer gobierno desde la vuelta a la democracia fue el terremoto de Mendoza en enero de 1985: "Fue muy fuerte, gracias a dios no hubo muchas víctimas fatales, pero la cuestión de las viviendas fue terrible. Se formó un comité de emergencia; Llaver, Montero y Marcelino Iglesias integraban la comisión que manejaba todo. Además, estaban las empresas financieras, con eso se logró convocar a las empresas constructoras y se lanzó un plan de 40.000 viviendas. De esa manera se logró salir de esa situación".

Otro suceso característico del gobierno de Llaver fue la Toma de Los Nihuiles en septiembre de 1987, el ex subsecretario explicó que "esa decisión la apoyaron pocos miembros del gabinete, pero fue un hito que estableció en Mendoza la posibilidad de recuperar ese capital que se utilizó tiempo después. Fue un proceso muy duro, no se podía entrar. Yo acompañé a Llaver cuando fue a hablar este tema con Alfonsín. La reunión fue en Olivos y estuvimos como tres horas. La decisión se gestó porque él venía estudiando el tema legalmente, jurídicamente, científicamente, y nunca le dieron respuesta, por lo que él decidió tomar Los Nihuiles a pesar de saber que vendría la gendarmería. Fue un hecho histórico, ningún gobernador se atrevió a volver a hacer algo así".

Por su parte, Juan Carlos Jaliff afirmó que "Llaver nos pedía que la construcción de viviendas fuera equilibrada en todos los departamentos. Teníamos casi 30 empresas constructoras trabajando en los 18 departamentos. Tener esa variedad de empresas nos ayudó mucho también cuando vino la crisis". Continuando con el relato de ese oscuro momento para la provincia, detalló: "Fue terrible porque si bien hubo muchas viviendas afectadas, el gran problema que tuvimos no eran las que se habían caído, sino que también había que trabajar en aquellas viviendas que de tan precarias no se cayeron en ese sismo, pero en otra oportunidad sí se iban a caer. El sismo fue el 26 de enero y en agosto entregamos el primer barrio, ocho meses después".

Juan Carlos Jaliff.

Con esta propuesta, Llaver esperaba ser reelecto en las próximas elecciones provinciales. El ex director del Instituto Provincial de la Vivienda confesó una declaración que le hizo Raúl Baglini, quién acompañó la presidencia de Raúl Alfonsín como diputado nacional: "Baglini nos dijo que las casas no ganan elecciones, y efectivamente se comprobó que no las ganan, pero había que hacerlas de todas formas".

Además, recalcó que "una de las grandes tareas que hizo Felipe, y que fue clave en su programa de gobierno, fue llevar el gas natural a las casas de Mendoza. Supongo que le debieron quedar cosas por hacer, pero cuatro años son pocos. Hubo procesos en obras públicas en los que pudo haber avanzado más, pero lo aplazó pensando en que iba a haber una continuidad".

"Llaver estaba impactado cuando perdió las elecciones. Él creía que ganaba porque pensaba que había hecho un buen gobierno, el cuál lo hizo, pero así son las historias. Esto es la democracia", sostuvo.

Santiago Felipe Llaver fue el primero de esa cadena virtuosa de diez gobernadores que nos trajeron hasta aquí, 40 años después de aquel 10 de diciembre de 1983. Fue el gobernador de la restauración, de la recordada Toma de Los Nihuiles, y quien tuvo que enfrentar el terremoto de enero de 1985 que tuvo su epicentro en Godoy Cruz.