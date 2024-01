Rodolfo Gabrielli: "El caso Guardati es un peso importante para mí"

El ex gobernador José Octavio Bordón entregó el bastón de mando de la Provincia al que hasta ese momento era su ministro de Economía, Rodolfo Gabrielli. De formación económica y miembro de una familia tradicional, el ex miembro del Partido Justicialista ocupó el sillón de San Martín de 1991 hasta diciembre de 1995, cuando lo sucedió Arturo Lafalla.

Tras su mandato, el oriundo de Tunuyán ocupó el cargo de Ministro del Interior de la Nación durante las presidencias interinas consecutivas de Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y la de Eduardo Duhalde, del 23 de diciembre de 2001 al 3 de mayo de 2002, cuando fue reemplazado por Jorge Matzkin. Más tarde se desempeñó como vicepresidente del Banco Nación, en lo que quedó de la gestión de Duhalde, y con la llegada de Néstor Kirchner, fue nombrado director del canal estatal Argentina Satelital en 2003.

El ex mandatario provincial participó en la serie documental 40.10, 40 años de democracia y 10 gobernadores, exclusiva de MDZ y MDZ Radio 105.5 FM. Tras 33 años de su gestión, Gabrielli ahondó sobre sus aciertos y errores, la convivencia democrática y narró las experiencias más influyentes de su periodo gubernamental.

"Rolo" Gabrielli comentó que "mi candidatura a gobernador tiene que ver con el cargo que ocupé en el Gobierno del "Pilo". Yo considero que mi gobierno y el de Bordón fueron una continuidad, porque yo fui candidato por la tarea que yo hice en su gobierno. El eslogan de mi campaña era "Para seguir creciendo". Creo que el peronismo volvió a ganar esa elección porque teníamos un proyecto para toda la provincia, el cuál no logró mostrar mi competidor Víctor Fayad".

Rodolfo Gabrielli y Marcelo Arce.

"Yo asumí en un contexto muy complejo porque Carlos Menem había asumido en el marco de una hiperinflación y luego hubo otra durante su gobierno, que fue la que nos impactó mucho en Mendoza. Por suerte, con Menem pude mantener una relación cordial", advirtió respecto al contexto nacional.

A Gabrielli le tocó gobernar en el contexto de la convertibilidad implementado por Domingo Cavallo: "Me tocaron esos tres primeros años de bastante tranquilidad económica en el país. Era un buen momento para seguir impulsando las transformaciones económicas, porque en esa época con la convertibilidad vinieron muchas inversiones".

Durante su gestión, el exgobernador produjo un conversión vitivinícola en la provincia: "En Mendoza, los productos vitivinícolas más otros agrícolas, son de una gran importancia porque es la manera cultural de que la provincia ocupe el desierto. Esa actividad estaba sufriendo una gran crisis en esa época porque estaba totalmente orientada a la producción de vinos comunes para el mercado interno. Por una apreciación equivocada de los años 70', se impulsó que se plantaran muchos viñedos de uvas comunes. Entonces, en los 80' hubo un problema de superproducción de excedentes vínicos".

La crisis de los bancos provinciales fue otro factor que caracterizó su periodo gubernamental, Rodolfo sostuvo que "me quedó pendiente el no haber podido solucionar el problema antes de que explotara. Nosotros teníamos un esquema en los bancos para ordenarlos y vender una parte al sector privado, ese proceso no se pudo completar porque vino el efecto tequila que aceleró absolutamente toda la crisis que tenían los bancos. Después, llamé a licitación de los bancos para su transferencia. Yo tenía una postura que no hice pública, que en definitiva como había sido la licitación, yo hubiera preferido no privatizar los bancos".

En 1992 se produjo un caso que marcaría una bisagra en su gestión. Pablo Cristian Guardati, joven de 21 años, desapareció un 24 de mayo del 92' a la salida de un baile que se realizaba en una escuela de Godoy Cruz. Su caso generó entonces una conmoción política en la provincia: "El tema que me quedó con más deuda en el tiempo fue lo que pasó con Guardati en Mendoza, porque que en democracia desaparezca una persona, no se logre encontrar el cuerpo y no se logre aclarar nada de lo que pasó, es un déficit. La relación entre los gobiernos democráticos y la policía era difícil. Mi sospecha principal, y la de todo el mundo, era que había sido la policía. El caso Guardati es un peso importante para mí".

Rodolfo Gabrielli fue el segundo eslabón de ese núcleo de dirigentes peronistas que integraron el equipo de los mendocinos en los 90'. Años de menemismo, convertibilidad y de relativa estabilidad económica en Argentina fueron el contexto de su gobierno en la provincia de Mendoza.