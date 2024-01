Peteco Carabajal quiso hacer su descargo por lo de Victoria Villarruel y se terminó peleando con los periodistas

El músico y cantante Peteco Carabajal brindó un duro recibimiento a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, ya que le pidió al público que "no se pare que no ha llegado nadie". Horas más tarde, rompió el silencio en Crónica TV y dio su versión de los hechos que tomaron relevancia nacional.

"Lo único que quería era que no se pare nadie", dijo el músico santiagueño y agregó que: "Yo no dije nada en contra de ella, mi única desesperación fue que no quería que se paren e interrumpan lo que nosotros estábamos haciendo".

La titular del Senado ingresó al sector de plateas cuando el grupo Los Carabajales brindaba un recital en el tradicional festival cordobés.

Al ver que algunos de los asistentes se ponían de pie, el reconocido artista lanzó la fuerte frase contra Victoria Villarruel.

"No se paren, que no ha llegado nadie", fueron las palabras pronunciadas por Peteco Carabajal, quien las repitió luego dos veces más.

Más allá de la poco amistosa bienvenida del músico, la vicepresidenta saludó al público de Jesús María, sin percatarse de la situación.

Peteco Carabajal, además, sumó en diálogo con Crónica TV y tras la pregunta de Fernando Piaggio sobre si no se sentía honrado por la presencia de la vicepresidenta: "¿Qué honra puedo sentir de alguien que ninguneó al pueblo argentino? Cuando ninguneó a los 30 mil desaparecidos, a la cultura...".

"A mí no me gusta que ningún intendente, por más peronista que sea, se suba al escenario a querer lucirse con nosotros y sacarse una foto. Si vos sos un intendente de un lugar y te querés lucir con León Gieco te saca cagando", refutó.

El descargo de Peteco Carabajal comenzó a tomar temperatura cuando se cruzó con el periodista Fernando Piaggio a quien tildó de "gil" y "boludo", cuando el presentador quiso defender la embestidura de la vicepresidenta.