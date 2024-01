Julio Cobos: "No volvería a aceptar una candidatura a vicepresidente"

Julio César Cleto Cobos fue electo como gobernador de Mendoza entre el 2003 y extendió su periodo hasta 2007. Nacido en Godoy Cruz, Cobos se graduó como Ingeniero Civil en la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), casa de estudios en la cuál fue decano entre 1997 y 2003. Además, fue ministro de Obras Públicas de Roberto Iglesias por un breve período.

Posteriormente ejerció como vicepresidente de la Nación Argentina desde 2007 hasta 2011, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente el oriundo de Godoy Cruz es diputado nacional por la provincia de Mendoza y vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados desde 2023. Su mandato se destacó por marcar la restauración del radicalismo en Mendoza. La serie documental 40.10, exclusiva de MDZ y MDZ Radio 105.5 FM, te propone conocer los cabos sueltos que quedaron por conocer del gobierno de Julio Cobos, junto con declaraciones contundentes del propio mandatario.

El radicalista aseguró que "competía con Ernesto Sanz para la candidatura a gobernador de Mendoza, pero finalmente él fue senador junto con Mariana Juri y yo fui el candidato designado".

El inició de mandato del exgobernador lo llevó a realizar un arduo proceso de transición: "Habían pasado 14 años sin paritarias, todo era en base a la convertibilidad. Lo primero que hice fue juntar a todos los gremios en la casa de gobierno para explicar la situación. Uno de los temas a resolver era la inflación que había sido del 60% en función de la supuesta intangibilidad, yo tuve una pelea muy dura con los jueces al igual que Iglesias. Las medidas políticas que tuve que hacer no fueron muy políticas, en el sentido que te ponderan en la consideración pública sobre todo con los judiciales porque los tuve que desenganchar porque sino se armaba lío en la administración pública. El primer aumento que pude dejar fue de 50 pesos en general y 100 pesos a los sueldos más bajos, el contexto aún era delicado".

Julio Cobos y Marcelo Arce.

"Cuando asumimos tuvimos que renegociar todos los contratos, y nos fue bien. El primer aumento de luz que dimos fue de 12,92%, y también renegociamos bien el tema de las obras sanitarias. Veníamos de una convertibilidad de contrato en dólares que debíamos pasarlo a pesos, así que hubo que cambiar y revisar los planes operativos", agregó.

La negociación del bono Aconcagua significó una complejidad para su gobierno. Cobos recordó ese episodio a través de una anécdota: "En ese momento Néstor Kirchner aún no me había recibido porque estaba enojado por la frase que dije cobre "así como Kirchner no le tiene miedo al fondo, yo no le tengo miedo a Kirchner", pero luego se solucionó".

En el año 2005 se licitó un nuevo sistema de transporte de pasajeros y el Estado compró micros: "Yo principalmente me planteaba cómo hacíamos para mejorar la calidad del servicio. Pensando en un sistema polimodal, implementamos el kilómetro recorrido y fue una buena medida".

La Ley 7722 se sancionó durante su periodo gubernamental. La normativa estipula como principal objetivo garantizar el recurso hídrico en los procesos mineros prohibiendo la utilización de sustancias químicas que señala. Cobos admitió que "nosotros queríamos impulsar la minería y se presentó una restricción, yo negué uno de los artículos y ahí fue la reacción en cadena que terminó con un proyecto de ley que presentó Jorge Difonso y otros más. Las manifestaciones en apoyo a esa ley 7722 fueron imparables. Una vez que se sancionó no tuvo otra alternativa más que sancionarla. Kirchner no me presionó para sancionar la ley".

El exgobernador acordó con Néstor Kirchner la construcción de la presa Portezuelo del Viento en 2006, y recordó que "me acuerdo que le dije a Néstor Kirchner que no quería plata, quería una obra la cuál ya estaba planificada desde hace años y que iba a servir para generar energía. Lavagna no quería saber absolutamente nada. Yo dejé el proyecto en licitación que no fue el que licitó Cornejo".

Cobos aseguró que el presidente de la Nación le consultó "¿qué tengo que hacer para enamorar a los mendocinos?", a lo cuál él le respondió: "Tenés que hacer obras. Le recomendé hacer el acceso oeste". Durante su gestión se licitó la obra de la doble vía en la ruta 7 hasta Desaguadero.

Ya finalizando su etapa como gobernador, su nombre comenzó a sonar para ser candidato a vicepresidente del peronismo en las elecciones del 2007: "Los que más me insistían para que fuera candidato a vicepresidente fueron los gobernadores e intendentes del radicalismo. Yo quería terminar y no seguir. Néstor Kirchner realizó una reunión con todos los gobernadores y me propuso a mí como candidato, todos estuvieron de acuerdo. Sabiendo todo lo que pasó, no volvería a aceptar una candidatura a vicepresidente. Me cansé de hablar con Cristina para darle soluciones".

Respecto a las deudas de su gestión, opinó: "El tema de la inseguridad me golpeó mucho. Tuve hechos muy dolorosos a pesar de que hicimos la cárcel, el nuevo sistema del 911, el tema del ADN, pero siempre quedaba algo sin resolver".

Julio Cobos fue uno de los puntales de la concertación plural con Néstor Kirchner que desembocó en aquella candidatura del mendocino a vicepresidente y que lo llevó a protagonizar años después uno de los episodios que marcó fuego a la democracia argentina, como fue el voto no positivo a la 125. Todavía suenan hoy, en el Frank Romero Day, los ecos de aquel acuerdo que se selló en ese lugar el 25 de mayo del 2007.