Sin titubear, Patricia Bullrich advirtió a los estatales que adhieran al paro de la CGT

Patricia Bullrich reveló este jueves que en el Estado descontarán el día a quienes adhieran a la movilización convocada por la CGT para el 24 de enero.

Además, alentó a los empresarios a que tomen una medida similar y ratificó que estará disponible la línea telefónica "para que trabajadores denuncien a quienes los obligan a parar".

"Yo espero que los empresarios empiecen a tomar decisiones, que descuenten los días de paro. Por lo menos en el Estado lo vamos a hacer", confirmó en diálogo a La Nación Más.

Respecto al paro general, Bullrich afirmó que la central sindical lleva adelante la medida de protesta "para jorobar a la gente" y confirmó que "abrirá la línea 134 para denunciar a aquellos que obligan a los trabajadores a ir a las marchas" y consideró que "si los trabajadores bancan al Gobierno, deben ir a trabajar".

"Voy a plantear que todos los trabajadores que quieren acompañar al gobierno y no quieren parar el país, salgan a decir que ellos quieren trabajar. Que no les impidan hacerlo. Y que no les cierren la puerta de la fábrica. También los empresarios que pongan un poquito lo que tienen que poner sobre la mesa", dijo desafiante.

Además, la funcionaria compartió por la noche un video donde hizo un balance de su primer mes de gestión. Allí, resaltó medidas como el protocolo antipiquetes y el Plan Bandera en Rosario para combatir el narcotráfico.

También resaltó la captura de grupos criminales asociados a la droga y la extradición del líder mapuche Facundo Jones Huala a Chile, además de otros operativos y medidas.

"Pusimos al ministerio en marcha para volver a la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo en todo el país. Porque ustedes saben que en la Argentina de este gobierno, el que las hace, las paga", finalizó.