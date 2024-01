La dura sentencia política de Roberto Iglesias contra Julio Cobos

Roberto Raúl Iglesias llegó al sillón de San Martín en 1999, siendo el quinto gobernador de la provincia después de la recuperación de la democracia. El oriundo de la Ciudad de Mendoza fue el segundo radical que llegó al gobierno provincial representando a la Alianza, una coalición que unía a la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario (Frepaso). Iglesias marcó un quiebre en la larga tradición peronista en el cargo.

Iglesias ya había ejercido otros cargos electivos. Fue concejal de la Ciudad de Mendoza y ocupó la intendencia de esa comuna por dos períodos: 1991-1995 y 1995-1999. Durante su gestión, y en coincidencia con el adverso panorama nacional, en Mendoza se vivieron graves momentos, producto de la crisis económica que envolvió al país y que la provincia pudo sobrellevar. MDZ y MDZ Radio 105.5 FM te proponen conocer más a fondo la trayectoria del exgobernador radical en la serie documental 40.10, 40 años de democracia y 10 gobernadores.

Iglesias explicó cómo surgió la idea de postularse como gobernador de Mendoza: "En marzo de 1998 estaba terminando el gobierno de Menem, por lo que la Alianza estaba empoderándose. Con el radicalismo hicimos un congreso partidario multitudinario para juzgar la candidatura a gobernador, la cuál era pretendida por José Genoud y yo que iba por otro núcleo. En ese momento nosotros perdimos ese congreso, y después justo para la Fiesta de la Vendimia me comunicaron que Genoud finalmente no iba a ser candidato. Después de eso, se volvió a rearmar todo y un par de meses más tarde fue lanzada mi candidatura".

"Cuando asumimos no teníamos plata para pagar los sueldos y había que buscar alguna alquimia financiera para solucionarlo. Necesitábamos alrededor de 140 millones de pesos en ese entonces. No teníamos de dónde sacar los recursos para sostener los servicios del Estado. El gobierno nacional estaba agotado, no podía emitir y tenía la presión de los endeudamientos nacionales e internacionales. Era muy complejo solucionar esa situación", comentó brindando el contexto a nivel nacional.

Roberto Iglesias y Marcelo Arce.

El Dique Potrerillos fue una de las claves de su gestión, él advirtió que "es el único dique que se hizo con dos gobiernos. Lo licitó Lafalla y a nosotros nos tocó tomarlo ya iniciado el proyecto. El Estado, con los fondos de las privatizaciones de las empresas energéticas y de agua, había acumulado fondos que no se podían tocar, el problema es que no se previó que la crisis llevó a que no hubiera financiamiento para los privados, eso fue todo un drama. En ese contexto Potrerillos no se podía terminar, se fue agotando la contribución que había puesto el Estado y tenían que empezar a invertir los privados. Los dos privados que participaron eran mendocinos, eran gente de prestigio en Mendoza que hicieron todo lo imposible para conseguirlo".

El motín vendimial en marzo del 2000 fue un hecho que marcó un episodio en aquella época. La revuelta duró dos días y los reclusos habían tomado a 20 rehenes. Roberto lo recuerda como "toda una sorpresa, me llamaron y me avisaron que la penitenciaría estaba tomada. Fue un momento muy grave, estábamos con la Fiesta de la Vendimia y se escapaban. El momento crítico fue el sábado a la tarde cuando ya tenían todo dispuesto para escaparse. Por suerte, ellos vieron que estaban completamente y no iban a poder escapar, por lo que retrocedieron y continuaron las negociaciones. El domingo hubo una reunión con los cabecillas y se acordó la entrega del penal, la calve del acuerdo fue el desgaste".

El ajuste salarial que llevó a cabo en su gobernación fue un hito, el exgobernador comentó que "el recorte fue del 13% para los funcionarios y del 7% para los empleados. El ajuste fue muy duro, pero mucha gente lo entendió porque no había plata. Al sector público le planteamos que era inevitable y que el ajuste lo estaba haciendo la sociedad afuera del Estado". Por otra parte, Iglesias decidió quitar el Petrom, un bono de sueldo emitido en 2002 que funcionaba para pagar gastos del Estado, y lo justificó afirmando que "ya no dábamos más".

En la recta final de su periodo como gobernador eligió a Julio Cobos como su candidato para la próxima elección. Iglesias fue contundente y sostuvo que "no volvería a elegirlo, Cobos fue una gran decepción. En su momento fue una buena decisión, creía que el candidato tenía que ser alguien que esté menos teñido de la política partidaria, y en ese sentido lo convoqué a él".

Roberto Iglesias fue el gobernador de la crisis del 2001, el que tuvo que enfrentar el "que se vayan todos" en aquellos años de desintegración social y corralito en Argentina. Pero fue también, quien tuvo el privilegio de inaugurar la gran obra pública en la historia de la restauración democrática, el Dique Potrerillos, que había sido impulsado y trabajado por generaciones y gobiernos anteriores.