La advertencia de Alfredo Cornejo a los gremios tras el adelantamiento de las paritarias

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la entrega de 36 viviendas del Barrio Ruta 82. Se trata de las soluciones habitacionales para familias que fueron relocalizadas a raíz de ejecución de la nueva Panamericana. En diálogo con la prensa, dejó un contundente mensaje a los gremios, a los que le pidió sensatez, en el marco del anticipado llamado a discutir paritarias.

Al respecto, Alfredo Cornejo precisó que "el margen que tiene el gobierno es muy poco. Los dirigentes sindicales tienen que ser sensatos en los números. La provincia ha tenido un gesto simbólico de sensibilidad concreta y convocó el mismo día que se comunicó la inflación".

"A pesar de que tenemos 60 días para convocar a paritarias lo vamos a adelantar para la primera semana de febrero, porque creemos que es una inflación mucho más alta de la que se convino en la última paritaria", profundizó.

Y enfatizó luego: "Que sean sensatos los dirigentes sindicales y no generen expectativas que el Gobierno no va a poder satisfacer. Dependemos de la recaudación, no imprimimos billetes y la verdad es que la recaudación viene cayendo".

Sobre el dato dado a conocer ayer por el Indec y la DEIE en Mendoza, el jefe de Estado local aseguró que la inflación "fue altísima, pero es menor a la esperábamos algunos de nosotros. El 25% es una enormidad, pero cuando se ve que se ha liberado varios precios, como el aumento de la nafta que influye muchísimo en la inflación, este 25% da una señal de que probablemente en los meses que vengan empiece a bajar".

