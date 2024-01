Tunuyán también recorta contratos y analiza eliminar direcciones por la crisis

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, reconoce que la situación es delicada pero aclara que lo es para 2.300 intendentes de todo el país que transitan estos días con mucha incertidumbre. "Todas las gestiones tienen su particularidad, pero todas se ven afectadas por la coparticipación y el músculo nacional. La verdad que con la poca autonomía que tenemos algunos municipios estamos contra las cuerdas en este contexto", admitió el jefe comunal en diálogo con MDZ Radio. Lo que más los inquieta es la falta de previsibilidad para planificar a futuro.

Si vos me preguntabas el 10 de diciembre cuál era la situación, entendíamos que era un contexto complejo pero había una previsibilidad y las cuentas estaban ordenadas, con cierta salubridad en los fondos del erario municipal. Teníamos subsidios de nación y ahorros municipales en plazo fijo. La realidad ha cambiado rotundamente", afirmó Emir Andraos con cierto grado de preocupación. Y la situación es diferente por varios motivos.

Por un lado, la inflación. "Mover el parque automotor vale el doble y tus ahorros valen la mitad. Y así con un montón de ítems que hacen a los gastos corrientes y han sido afectados de manera violenta", explicó Andraos. Pero otro factor que impacta directamente en la planificación municipal es la baja de interés en los plazos fijos. "Los municipios siempre estuvieron especulando qué hacer con la plata. Durante mucho tiempo tuvieron fondos en plazo fijo y hoy los plazo fijo no acompañan la inflación por lo que mes a mes perdés fortaleza de fondos", subrayó. En otras palabras, no tienen cómo resguardar los ahorros que habían logrado generar.

El tercer punto que sacude a las administraciones municipales es el cierre del grifo de fondos nacionales que muchos venían recibiendo. Eso no solo significa obras paralizadas sino que también pone en riesgo la continuidad de programas que eran financiados por el Gobierno nacional.

"Uno tiende a achicarse, reducir costos sobre todo en personal. Nosotros hemos hecho recorte de contratos porque muchos de los programas se sostenían con fondos nacionales. Hay estructuras del municipio que se ven afectadas. La Dirección de Desarrollo Económico o la Dirección de Producción, por ejemplo, porque su fortaleza se basaba en fondos nacionales o provinciales. Esas estructuras fueron creciendo porque había demanda y había plata", expresó Emir Andraos y reconoció que allí ya empezó el ajuste.

Emir Andraos junto al diputado nacional Martín Aveiro.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que la recaudación municipal solo representa el 10% del presupuesto de la comuna mientras que el 90% restante corresponde a coparticipación. Y la coparticipación viene en baja por la caída en la recaudación del impuesto al automotor.

"Desgraciadamente nosotros tenemos un 90% del presupuesto de coparticipación y un 10% de recaudación de tasas municipales. Si la nación empieza a recortar esos subsidios, habrá áreas que tenderemos que reducir para no tener empleados sin hacer nada", repitió.

Un tema aparte es qué pasará con las obras que ya estaban en marcha con partidas nacionales. "Yo tengo 6 mil millones de pesos de obra nacional paradas. No hay forma de que el municipio encare eso. Entendemos que hay un mensaje de continuidad y creemos que en algún momento en nación nos van a atender y que esta problemática se debe multiplicar por todos los municipios que hay en el país. Pero cada uno tiene su problema y su ansiedad porque tenemos empresas golpeando la puerta y preguntando qué hacemos y es muy difícil dar respuesta", dijo Andraos. "La primera respuesta es no sé, esperame a que me den alguna previsibilidad cuando asuman sus roles las autoridades que vayan a estar y evalúen múltiples variables que hay a nivel nacional", adhirió.

Pero lo que aclara el intendente de Tunuyán es que esta situación se repite en todo el país por lo que alguna respuesta concreta llegará en algún momento desde la Casa Rosada. "Imaginate que sólo en habitat tenés 40 mil casas en ejecución en el país y nosotros tenemos 300. Hay 39700 casas en la misma situación que las que se construyen en Tunuyán. Cada intendente va a ir por lo mismo. Algunas están en un 10% de ejecución y otras al 90%", manifestó.

"Tengo la esperanza de pronto tomarme un avión, un micro o ir a dedo a Buenos Aires a exponer la situación y saber dónde estamos parados. El tema es que el tiempo es dinero. Las empresas van a venir por la diferencia por los atrasos. Nosotros los municipios estamos en el medio y es complejo. Sé que no somos solo nosotros los que tenemos estos problemas y que alguna solución hay que encontrarle porque hay algunas obras próximas a terminarse", finalizó.

Festival de la Tonada en modo ahorro

Otra decisión que tomó el intendente es recortar la cantidad de noches del Festival de la Tonada. "Fueron muchos días de análisis para ver cómo hacíamos para sostener un festival que para nosotros es muy valioso, pero que sale mucha plata", confesó Andraos y dijo que a lo largo de los años fue creciendo tanto que hoy implica una estructura que lo hace deficitario.

"El criterio fue sostenerlo, pero no poner en riesgo el municipio en este contexto. La idea fue hacer una noche de Vendimia departamental y un día de Tonada. El 50% del festival, porque habitualmente son 4 días. Creo que es una decisión acertada. Vamos a buscar sponsor más la venta de entradas", confirmó Andraos y dio a entender que es necesario girar a un modelo con mayor aporte de privados en la organización, porque son los que se terminan beneficiando con su realización.

"Con los números fríos uno invierte mucho en un festival de características de gran tradición, un espacio cultural valioso, convocante turísticamente, que económicamente fortalece gastronomía, hotelería, pero al hacer el análisis el que invierte y vacía las arcas es el municipio y al otro día tiene que brindar servicios. No puedo salir a pasar la gorra para hacer andar los camiones", señaló.