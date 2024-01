Costarelli: "Cada vez hay más pobres, necesitamos que la economía mejore"

Diego Costarelli (Cambia Mendoza) es el nuevo intendente de Godoy Cruz. Desde que asumió no para un segundo y mucho más en tiempos de crisis donde cada vez el poder adquisitivo es menor. Está preocupado porque no puede hacer obras públicas como había planificado, pero dedicado a prestar servicios que ayuden a la gente para los tiempos que vienen: refaccionar los jardines y los centros de salud.

En diez preguntas, diez respuestas para MDZ:

1)- ¿Le preocupa la actual situación del país?

-Estoy preocupado por la economía, hay mucha inflación y no podemos dar aumentos salariales acordes a esos índices inflacionarios. Milei es un presidente que llegó al poder con mucho apoyo popular,sobre todo acá en Mendoza, el tema es que no sabemos hasta cuánto durará el apoyo sino se logra mejorar los índices económicos porque la gente se está viendo muy afectada.



2)- ¿Cómo ve el país en tres meses ?

-Va a depender de las decisiones que se tomen. Los salarios están quedando cada vez más atrasados. Nosotros nos estamos preparando para lo que se viene, estamos muy cerca de la gente y cada vez hay más pobres. Necesitamos que la economía mejore, nos preocupa que haya gente que no pueda pagar el alquiler, entre otros puntos.



3)- ¿Cómo hace para administrar el departamento en este momento?

-El año pasado aprobamos el presupuesto pensando en tener obras licitadas a esta altura. Bueno eso no es posible por la decisión del Gobierno nacional de parar la obra pública. Lo que estamos haciendo en ese sentido son cuestiones muy puntuales pero muy importantes: refaccionar los jardines maternales y los centros de salud. Creemos que cada vez más gente va a necesitar del Estado municipal, con la colaboración permanente de la provincia, en estas áreas tan sensibles. Tenemos el problema además de que vamos a empezar a recaudar menos como municipio.

4)- ¿Qué le dice la gente en la calle?

-La gente me da aliento dice de esta situación vamos a salir, tiene esperanza que de esta situación vamos a salir. Lo que pasa que cuando te detenés a hablar un rato más, te das cuenta que a mucha gente le han aumentado el triple el alquiler y lo mismo ocurre con los alimentos.



5)- ¿Qué opinión tiene de Milei?

-Milei tiene el coraje de hacer cambios profundos. Sabemos que es difícil salir del desastre que hizo el kirchnerismo. Esta transición está siendo muy dolorosa.Estoy a favor de apoyarlo al presidente, no estoy haciendo obra pública como intendente, pero necesitamos que las cosas empiecen a mejorar.

Diego Costarelli, intendente



6)- ¿Y cuál es su opinión sobre Cornejo?

- Que es el mejor piloto de tormenta que puede tener Mendoza. Lo mejor que nos puede pasar es que Cornejo sea nuestro gobernador en los tiempos que corren.

7)- ¿Usted se tomará vacaciones?

-No me tomaré vacaciones, vamos a estar trabajando todo enero.

8)- ¿Usted hace ajustes en la economía de su hogar?

-Por supuesto, por la crisis y porque cobro mucho menos de lo que ganaba como legislador provincial.Por lo tanto hacemos ajustes en mi familia.

9)- ¿Cuál es el dirigente político o la política con quién usted tiene más diálogo?

-Tengo diálogo con Cornejo y con todos los intendentes para trabajar en conjunto, acordar distintos temas. Nuestro diálogo es permanente tanto con la Provincia como con el resto de los municipios.

10)- ¿Qué postura debe adoptar Mendoza frente al Gobierno nacional?

- La que tiene, pidiendo que se respete al Congreso nacional para las decisiones que corresponden.