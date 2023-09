Juan Schiaretti relanzó su campaña y cuestionó duramente a Patricia Bullrich

Juan Schiaretti relanzó su campaña presidencial este miércoles en La Rural de Palermo y cuestionó fuertemente a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich por haberle pedido que bajara su candidatura para las elecciones Generales del 22 de octubre.

Sobre la postulante presidencial de JxC, el gobernador cordobés aseveró que "plantea disparates que son antidemocráticos, como es arrogarse la potestad de decir quién va a ser candidato a presidente cuando el pueblo argentino ya dijo hace menos de un mes quién podía serlo", exclamó en el acto en el que estuvo acompañado por Florencio Randazzo, el intendente Martín Llaryora y el jefe de campaña y candidato a diputado Diego Bossio. Este último abrió el acto aclarando desde el vamos: “No nos bajamos nada”.

Schiaretti aseveró que Patricia Bullrich "ofende a los habitantes de Córdoba cuando va y les dice a quién votar" y sentenció: "Nadie es dueño de los votos de los cordobeses y de los argentinos".

Con estas palabras, no solo ratificó que mantendrá su candidatura para las elecciones generales sino que además marcó diferencias con Juntos por el Cambio, coalición a la cual no había descartado sumarse luego del 22 de octubre.

Schiaretti cuestionó por igual a Juntos por el Cambio y Unión por la Patria al referirse a "los dos extremos de la grieta". Crédito: Hacemos por nuestro país.

De hecho, Schiaretti cuestionó por igual a JxC y Unión por la Patria al referirse a "los dos extremos de la grieta", que no vieron venir el triunfo de Javier Milei y La Libertad Avanza en las PASO.

Schiaretti fustigó a Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, de quienes dijo "se trenzaron en una feroz interna creyendo que el que ganara iba a ser el próximo presidente argentino. No percibieron que todos los argentinos sabíamos que el gobierno de Macri había fracasado rotundamente y que él es el responsable de la vuelta del Kircherismo al poder".

Además, dijo que JxC aún tiene "su división a cuesta" y que la coalición está a punto de fracturarse; mientras que por el otro, el actual gobierno está "falto de reflejos" y "nos sumió en más desesperanza, pobreza, desempleo y una inflación descontrolada".

En el mismo tenor, y haciendo la salvedad de no tener "nada personal" contra Milei, se mostró reticente una vez más a sus propuestas: "Expresa ideas que yo sinceramente no vi que se aplicaran en ningún lugar del mundo. Eso me hace pensar que será muy difícil que esas ideas tengan éxito en Argentina", dijo.

Sobre Patricia Bullrich, Diego Bossio ya había abierto el acto recordando que “fue parte del gobierno que se fue en helicóptero (era ministra de Trabajo bajo la presidencia de Fernando De la Rúa) y luego del gobierno de Macri (donde fue Ministra de Seguridad) que fue un fracaso”. “No nos bajamos porque dar a pelea hasta el final es una obligación para los peronistas”, señaló previo a escucharse expresiones muy fuertes del gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, contra quienes minimizaron los votos que obtuvo en las PASO la fórmula de Schiaretti-Randazzo.

De los "Pituquitos de Recoleta" a "la República del AMBA"

El actual intendente de la ciudad de Córdoba no bajó el tenor de sus consideraciones federalistas en la tierra de quienes supo llamar "los Pituquitos de Recoleta”. En La Rural, el gobernador electo volvió a dar un discurso en tono efusivo y lanzó una dura advertencia: "Si votan a los mismos de siempre o ´al abismo´, después no se quejen", dijo y subrayó con convicción: "Argentina necesita un proyecto federal que incluya no sólo para los de la ´República del AMBA´". "Si votan a los mismos de siempre o ´al abismo´, después no se quejen", dijo Martín Llaryora. Crédito: Hacemos por nuestro país.

"Capital Federal es el distrito más subsidiado de la Argentina; aca todo el mundo tiene un plan, porque se le subsidia la luz, las cloacas, el agua, el transporte y la seguridad. Nosotros quermos un país en serio, con oportunidades para todos. Queremos un país que no condene a la gente a tener que ´exiliarse´ viniendo a Buenos Aires", disparó también Martín Llaryora.

"Año tras año nos vienen gobernando con una visión unitaria. Necesitamos que el proyecto de Schiaretti y Randazzo llegue a gobernar para que podamos armar el país federal que pesaron nuestros próceres. Permítamos que generemos trabajo, no queremos subsidios", señaló el gobernador electo.

Y reveló: "Los que estamos hoy acá somos los que no vendimos nuestras convicciones. Hace pocas horas, en forma antidemocrática, fueron a pedirnos que nos bajáramos (de la compulsa electoral). Yo les digo: ¨Porqué no se bajan ustedes que son los causales de que la Argentina esté fundida y son responsables de esta crisis económica y social. Bájense ustedes. Háganle un favor a la patria", dijo arengando a los asistentes al acto electoral.

Y redobló la apuesta contra JxC y Unión por la Patria: "Es más, que se bajen los responsables de la grieta, los que nos metieron en los últimos dos gobiernos en una pelea sin cuartel y sembraron en la Argentina, el odio, la división y la inoperancia. Si se bajan, dejarán las únicas dos opciones de cambio reales: en una, tal vez el abismo, y la otra la certeza, gestión, esperanza y progreso", aseveró Martín Llaryora.

Por último, abogando por el voto a Schiaretti: "Nos vienen a hablar del ´Voto útil´. Yo les vengo a hablar del voto inútil. Inutil es votar a los mismos de siempre, a los partidos que les tocó gobernar y no supieron qué hacer y nos hundieron en el fracaso", subbrayó.