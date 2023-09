Javier Milei contradijo a su asesor económico y anticipó a cuánto sería la dolarización

Javier Milei participó el miércoles del foro económico latinoamericano, en donde contradijo a su asesor económico Darío Epstein, asegurando que tenían los dólares suficientes para dolarizar la economía, y que "si logramos dolarizar antes de la elección de medio término, prepárense porque vamos a tener unas mayorías que vamos a poner a la Argentina al tope de la libertad económica y no tengan dudas que en 35 años vamos a ser una potencia mundial".

Justo un día antes, Epstein que es uno de sus principales asesores en materia económica, había planteado que no tenían previsto dolarizar "si no hay dólares". Fue en una conferencia donde volvió a dejar en claro que la propuesta principal que Milei viene planteando en la campaña electoral no se podría aplicar en un corto plazo. Ahora, el candidato libertario volvió a especular con plazos al hablar de la elección de medio término.

"Nosotros venimos a cambiar esta Argentina, vamos a terminar con esa maldita casta, que no son solamente los políticos ladrones, también son los empresarios, también son los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, y demás yerbas, que se dedican a operar para mantener este sistema que hunde a la Argentina, por lo tanto los invito a una nueva Argentina, una Argentina liberal, que en 35 años va volver a ser potencia", aseveró el candidato por La Libertad Avanza.

El candidato se mostró combativo frente a las políticas que propone quien sería el ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, que dice que la Argentina debería adoptar un sistema de economía bimonetaria. "Con la dolarización cobarde, que yo prefiero llamarla dolarización sangrienta también terminamos mal", aseguró. Y apuntó directamente a los economistas de JxC: "Están bastante flojitos de conocimiento, y se ponen a opinar de cosas que no saben. (Con el sistema bimonetario) Vamos a terminar dolarizados mandando al 80% de los argentinos a la pobreza. No tengo la culpa de que los economistas de Juntos por el Cambio sean tan rudimentarios".

Durante su participación del foro, los ejes centrales que tocó fueron la dolarización y la eliminación del Banco Central. "El primer argumento en contra del Banco Central es moral, porque robar esta mal", explicó. "Decir que muchos países tienen Banco Central y usar eso como un argumento yo supongo que hasta a un chico de 13 años le debería dar vergüenza. Que lo hagan los demás no quiere decir que esté bien, porque si ese fuera el argumento en 1813 esos mismos hubieran votado a favor de la esclavitud. Independientemente de lo que otros países hacían, la esclavitud está mal", continuó Milei.

Javier Milei durante su exposición en el foro económico

Un punto que Milei aclaró, y despejó dudas y especulaciones, fue a qué precio sería el cambio de moneda en caso de una dolarización. “Yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces se va a hacer al precio del dólar contado con liqui, que hoy sería a 730", señaló. Y aclaró: “No se dejen engañar por estos delincuentes que toman un tipo de cambio delirante que se les ocurrió después de 5 botellas de vodka y dividen los salarios, como si fuera una cuenta de equilibrio parcial”.

El precio del liqui al momento del discurso no era de $730, sino que era de $770. El error se produjo cuando Milei le preguntó a un asesor suyo a cuánto estaba, para completar la oración de a cuánto se haría la dolarización y este le respondió equivocadamente $730, por lo que el candidato tomó ese número, transformándolo en un blooper del momento..

En una explicación sobre que no tendría sentido la participación del Banco Central porque la cantidad de dinero la determinan los individuos, Milei fue tajante: "Si ustedes no creen así, ¿me pueden decir que un político puede saber la preferencia de cada individuo? (...) Para saber eso deberían ser omniscientes, omnipresentes, y omnipotentes. Esos malditos herejes se creen que son dioses, y les voy a decir algo, los políticos no son dioses, ni siquiera llegan a seres humanos normales". Recibida con risas y aplausos de parte del público, su critica a distintos sectores del gobierno se hizo notar. Además, agregó críticas al período de Mauricio Macri en el poder. "No me vengan a hablar los que quieren un Banco Central independiente que son los que se llevaron un Banco Central el 28 de diciembre de 2017. Todos tienen las manos sucias, algunos con excremento, otros con sangre, otros con excremento y sangre", graficó.

Del foro también participó la economista Diana Mondino, quien candidata a diputada por el partido de Javier Milei y quien suena como posible canciller. Mondino declaró que "el cepo se va a liberar lo antes que se pueda pero no sé cuándo", y que dependerá de la situación con la se encuentre el próximo gobierno al asumir.

De la mano de lo que Javier Milei expuso en su oratoria, Mondino destacó que "para liberar el cepo y el dólar, primero hay que solucionar el tema de las Leliqs, porque si la gente saca los pesos hay una explosión inflacionaria enorme, independientemente de lo que pase con el dólar que obviamente acompañaría".