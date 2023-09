El patrimonio de Javier Milei no se dolarizó en 2022 y perdió contra la inflación

Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza y ganador de las elecciones PASO, declaró que, al cierre del período de 2022, tenía $21.101.634,54 entre bienes, depósitos y dinero. A pesar de donar todos los meses su dieta de diputado en un sorteo, al libertario no le fue nada mal y aumentó un 64% su patrimonio el año pasado, que pasó de casi 13 a 21 millones de pesos. De todas formas, es una cifra menor a la inflación del período, que fue del 94,8%.

La declaración jurada de Milei era una de las que no se llegó a conocer en la previa a las PASO, a pesar de que al ser diputado nacional estaba obligado a presentarla en tiempo y forma. Ahora ya se puede conocer sus números actualizados, según la presentación que hizo ante la Oficina Anticorrupción.

En gran parte, el aumento de su patrimonio se debe a la diferencia de valuación de su propiedad ($2,6 millones más) y a la retención de ganancias que declara como crédito ante la AFIP ($2 millones), pero también se benefició por la devaluación y sumó un millón de pesos en sus cajas de ahorro.

Uno de los puntos que más llama la atención de su declaración jurada es que "apenas" declara 20.000 dólares. Un 15% de sus ahorros están en dólares y el monto total no varió en todo el 2022. El gran defensor de la dolarización no logró, durante el año pasado, aumentar sus recursos en dólares y, al 31 de diciembre, solo tenía más ahorros en pesos.

Parte de la declaración jurada de Milei.

El dato es más curioso aún si se tiene en cuenta que el propio Milei había declarado que vivía de dar conferencias en dólares. Es decir que o no logró ahorrar lo suficiente, no lo declaró o no dio tantas charlas. En ese caso, al donar todos los meses su dieta de diputado, vuelve a surgir el debate sobre de qué vive el libertario.

Ese debate lo habían planteado en marzo de este año el presidente Alberto Fernández y la portavoz, Gabriela Cerruti. "A mí me controlan hasta ver quién me pagó esta carpeta. Milei dona el sueldo, viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive?", se había preguntado en ese entonces el mandatario.

Lo obligó a Milei a responder y dar una explicación. "Vivo de dar conferencias. A los políticos les cuesta entender eso, porque ¿quién los va a querer escuchar? ¿Qué valor aportan? Mis conferencias las cobro entre 10 y 25 mil dólares", reconoció el líder de La Libertad Avanza.

Desde que comenzó a ser diputado nacional, el libertario donó su sueldo a través sorteos que se hacen entre la gente que se inscribió para ganarlo, porque está prohibido por la ley que los funcionarios prescindan de sus salarios.

El oficialismo lo cuestionó por hacerlo y en defensa, el libertario declaró vivir de dar conferencias y ganar en dólares, aunque en la declaración jurada los dólares siguen igual desde que comenzó el período del año pasado.

Además, según la declaración jurada emitida el 2 de agosto de este año, tiene 3 cajas de ahorro que en su totalidad suman: $1.858.498. El año anterior declaraba 800 mil pesos. Con respecto a los pesos en efectivo, Milei expuso en su declaración jurada que tiene $280.000 (exacto el mismo valor que tenía en 2021).

Milei dona su sueldo pero su patrimonio aumenta.

¿Qué bienes tiene Milei?

La declaración jurada muestra que el libertario posee una casa en la Ciudad de Buenos Aires de 100m2, con un importe de $6.657.569 y dos autos: un Mercedes Benz Sprinter Furgón 2015 (tasada en $2.478.000) y un Peugeot RCZ coupe año 2013 de $3.643.400.

Al final del período, la declaración jurada muestra que Milei abrió una nueva caja de ahorro. Cuenta con tres: una con $1.238.263, otra con $ 609.892 y la última con $10.343. Además, declara 280 mil pesos y 20 mil dólares en efectivo.

Los bienes de Milei al final del período 2022.

En el ítem "Créditos en el país", declara todas cuestiones vinculadas a la AFIP. Por retenciones de Ganancias, asegura contar con $2.074.467,22, por anticipos de Ganancias, $242.180,61 y por percepciones de Bienes Personales, $13.459,19.

De esa manera, suma los $21.101.634,54 que declara como su patrimonio hacia finales de 2022, una cifra que es un 64% superior a los $12.856.431,70 que tenía en diciembre de 2021.