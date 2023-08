Campos, loteos y un auto emblemático: los bienes de los candidatos a intendentes

El calendario electoral no da tregua y el próximo 3 de septiembre vecinos de siete departamentos deberán ir nuevamente a votar. En este caso, para elegir a su próximo intendente. Entre los aspirantes aparecen viejos conocidos, caras nuevas y algunos jefes comunales que van por la reelección. Muchos de ellos han presentado sus declaraciones juradas ante la Oficina de Ética Pública y en ellas dejan constancia sobre cuál es al día de hoy su patrimonio.

La pulseada de San Rafael

Sin lugar a dudas las elecciones que más interés generan son las de San Rafael. Allí, el oficialismo municipal tiene una dura parada y apuesta a conservar el municipio en manos de los hermanos Félix. Emir Félix tiene mandato hasta diciembre y aspira a que su hermano, Omar Félix se imponga en las urnas.

La declaración jurada de Omar Félix es la de un verdadero hacendado. Según consta en la misma, el exdiputado nacional tiene una casa de 520 metros cuadrados en un terreno de 3000 metros, adquirido en el año 2005. Pero además de ello, a su nombre tiene, desde el año 1989, tres campos de grandes extensiones. Uno de ellos de 172 hectáreas, otro de 2.000 hectáreas y por último un campo de 5.800 hectáreas.

Por si eso fuese poco, en el año 2015, Omar Félix sumó otro campo en la provincia de La Pampa de 1.111 hectáreas de extensión. Su lista inmuebles lo completa el 50% de un departamento de 310 m2 adquirido en el año 2005. Además, declara un vehículo Toyota Corolla 2015 y un cuatriciclo Kawasaki Brute Force 300cc.

El candidato opositor en San Rafael, Freidemberg.

Su principal contendiente en San Rafael es el médico Abel Freidemberg, senador de Cambia Mendoza que va por la revancha luego de ser derrotado en 2019 por el actual jefe comunal. En su declaración jurada Abel Freidemberg declara el 33% de un lote de 11 mil metros cuadrados adquirido en el año 2019. Además, una casa de 278 metros cuadrados del año 1990, con mejoras. El único vehículo que declara es un Toyota Etios modelo 2014 a nombre de su esposa.

El tercer candidato que compite por la intendencia en San Rafael es el empresario Rodolfo Bianchi. Representa al Frente Libertario Demócrata y Jubilados que lleva el símbolo del león de Javier Milei. Al no ejercer cargos públicos, no ha declarado sus bienes ante la Oficina de Ética Pública.

Elecciones en Maipú

Pero San Rafael no es el único departamento en el que hay elecciones el 3 de septiembre. En Maipú también se elige jefe comunal y el actual cacique, Matías Stevanato, va por la reelección. El actual mandatario declara a nombre de su cónyuge una casa de 61 m2 en un terreno de 65 m2 (2006), un lote de 363 m2 (2022) y un terreno compartido entre ambos de 312 m2 (2015). A su nombre registra un lote de 312 m2 (2014), el 25% de una casa de 221 m2 (2014), y una casa de 94 m2 en un lote de 368 m2 (2011). Vehículos un Peugeot 308 Allure a medias con la cónyuge (2019).

Stevanato apunta a la reelección en Maipú.

En las urnas se enfrentará al actual presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Pinti Clop. El representante de Cambia Mendoza, casado con la exlegisladora provincial Tamara Salomón. Entre ambos declaran ser dueños de una casa de 90 m2 construída en un lote de 224 m2. A eso, Pinti Clop suma el 50% de una casa de 100 m2 en un terreno de 600 m2 y el 50% de una casa de 80 m2 en un lote de 478 m2. Mientras tanto, en su declaración jurada también informa que a nombre de su cónyuge se suma el 50% de una casa de 591 m2. El único vehículo declarado es un Ford Fiesta 2016 a nombre de su pareja.

Los otros dos candidatos a intendentes de Maipú no son funcionarios públicos por lo que no han tenido que presentar su declaración jurada. Se trata de la docente libertaria Claudia Carina Córdoba y el candidato del Frente de Izquierda, Nicolás Cortez.

Candidatos de Tunuyán

Otro municipio en el que se votará el 3 de septiembre es en Tunuyán. Allí el actual intendente, Martín Aveiro, ha elegido al concejal Emir Andraos como su delfín. En su última declaración jurada, el edil afirma ser propietario del 33% de 8 terrenos de 900 m2 y de un quincho de 60 m2 radicado en un lote de 900m2. Emir Andraos también declara el 33% de un inmueble comercial de 400 m2 y el 33% de un terreno de 56 mil m2.

En su presentación dice ser dueño del 100% de una casa de 180m2 construida en un terreno de 65 mil m2. En cuanto a vehículos, declara una camioneta Chevrolet S10 modelo 2014 y el 50% de un Volkswagen Bora modelo 2013.

Su único rival en las urnas será el radical Luis Manuel López, concejal de Cambia Mendoza. El candidato radical declara el 33% de una casa de 150m2 en un lote de 442 m2 (adquirida en 2017) y dos vehículos. Por un lado una camioneta Toyota Hilux 4x4 modelo 2017 y por el otro una motocicleta Kawasaki 650cc.

Lavalle elige intendente

En el caso de Lavalle son tres los candidatos que encontrarán los vecinos en el cuarto oscuro. La representante liberal, Betina Torrecilla, no tiene presentada la declaración porque no es funcionaria. No ocurre lo mismo con el candidato del Frente Elegí, Edgardo González, y el radical Lucas Luppo.

Edgardo González es diputado provincial y le ganó la PASO al senador Gerardo Vaquer, el candidato preferido del intendente Roberto Righi. González declara ser dueño de una vivienda de 110 m2 junto a su cónyuge y también de un galpón comercial de 700m2. Tiene una camioneta Toyota Hilux 2017 y un Ford Focus 2015.

Mientras tanto, el exconcejal Lucas Luppo será el candidato de Cambia Mendoza que lo enfrentará en las urnas. En su última declaración jurada no posee ningún inmueble a su nombre y solo es propietario de un auto marca Peugeot modelo 2016.

Santa Rosa también va a las urnas

En Santa Rosa se presenta por la reelección la actual intendenta, María Flor Destéfanis. La exreina Nacional de la Vendimia gobierna el municipio desde el año 2019 y va por un nuevo periodo. En su última declaración jurada afirma ser dueña de una vivienda de 270 m2 junto a su pareja, Diego Foco. El único vehículo que declara es una camioneta Hyundai Tucson modelo 2012.

En las urnas enfrentará al candidato de Cambia Mendoza Leonardo Fernández. Si bien Fernández ha sido funcionario público, su última declaración jurada es del año 2018.

Comicios en La Paz

En La Paz ocurre lo mismo. El actual intendente, Fernando "Pirincho" Ubieta intentará ser reelecto y tendrá un solo contrincante en el cuarto oscuro: el exconcejal Ramiro Blanco.

Ubieta declara a su nombre una casa de 290 m2 en un lote de 2000 m2 adquirida en 2015 y una camioneta Volkswagen Amarok modelo 2018. En cuanto a Blanco, su última declaración jurada la presentó en 2019 cuando se desempeñaba como secretario del Concejo Deliberante de La Paz. En aquel entonces solo tenía un auto clásico: una Chevy SS Coupe modelo 1973.

La elección de San Carlos

Por último, en San Carlos también habrá elecciones el 3 de septiembre. Ese caso es particular porque el candidato "outsider" es el que presenta el oficialismo local. El actual intendente, Rolando Scanio, deja el municipio y propone como sucesor a Alejandro Morillas, médico y exintegrante de Los Enanitos Verdes. Por ese motivo, no está disponible su declaración jurada. Cornejo junto a su candidato en San Carlos, Silvio Panocchia.

Por Cambia Mendoza se presenta el cuñado de Alfredo Cornejo, Silvio Pannocchia. Hasta hace meses era funcionario municipal pero rompió relaciones con Scanio cuando decidió dejar el frente provincial. "Silvito" declara dos viviendas de 160 m2 en un terreno de 660 m2 además de un lote industrial de 2400 m2 adquirido en 2019. No tiene ningún vehículo a su nombre.

Mientras tanto, el Partido Verde hizo una buena elección en las PASO y lleva como candidato al exsenador Marcelo Romano. El exlegislador presentó su última declaración jurada en 2021 y allí figura como titular de dos lotes de 1.500 m2. Uno adquirido en 2018 y otro en 2005. También un auto Chevrolet Agile modelo 2017 y una camioneta Toyota Hilux 4x4 modelo 2017.

En representación del peronismo se presenta como candidato a intendente el concejal Juanchi Torres. Según su declaración jurada, es dueño de una casa de 100m2 en un terreno de 400m2 y de un auto marca Chevrolet modelo 2013.