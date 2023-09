Marcos Novaro analizó una por una las campañas de los tres principales candidatos a presidente

El 22 de octubre se realizarán las elecciones generales nacionales y los candidatos presidenciales viven un clima de tensión en la etapa final. Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa son los principales exponentes a disputar la obtención del máximo mandato. Marcos Novaro, investigador del Conicet y politólogo, realizó un análisis de la campaña electoral de cada uno y de cómo estas van a repercutir en las urnas.

Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, es quien se ve más encaminado en la disputa, no sólo por el resultado que cosechó en las PASO, sino por su campaña electoral. Novaro explicó que "el fondo de la cuestión de su campaña es porqué Milei permitió que Villarruel hiciera el homenaje, por qué se dedica a hablar pestes del Papa Francisco, porqué al día siguiente habla de privatizar el agua... Esto es porque Milei tiene una estrategia que es decir cualquier cosa, sin importar que la discusión sea absurda, lo importante es que todos discutan con él. Eso lo está logrando y esa es la clave de su éxito".

Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza.

"No importa que él diga delirios que no tienen ni pies ni cabeza, lo importante es que todos discutan con él. Eso es un problema para Bullrich porque es la única que, si llegara a un balotaje, tendría alguna chance de ganarle a Milei y él lo sabe. Por eso es que la polarización con Massa tiene sentido, porque Milei sabe que a Massa le gana caminando", sentenció.

Respecto a Patricia Bullrich, candidata a presidente por Juntos por el Cambio, dijo: ",Bullrich está tratando de poner orden en el gallinero que se armó en Juntos por el Cambio después de la interna, un poco también en consecuencia de los errores que cometió ella misma por haber llevado la interna a un nivel de confrontación. Patricia tiene que reacomodar su campaña y, al mismo tiempo, pelear con los dos otros contendientes. Es el blanco preferido, salió golpeada de las PASO porque el espacio de Juntos por el Cambio fue el que perdió más votos respecto de las elecciones anteriores. Yo la veo tomando la iniciativa, me parece que está tomando el timón, le costó pero me da la impresión que está tomando velocidad y puede ser una contendiente seria para Mileí y creo que Javier lo sabe. La gran discusión acá es si Patricia Bullrich logra entrar en segundo lugar, ahí la competencia se vuelve a abrir".

Patricia Bullrich, candidata a presidente por Juntos por el Cambio.

"Juntos por el Cambio es una coalición que aparece envejecida, no sólo por sus referentes, sino porque ya no es lo nuevo, lo nuevo es Milei. Entonces qué es Juntos por el Cambio, no es el statu quo que representa al peronismo y tampoco es lo nuevo. Tiene que ser Patricia la que desarrolle un argumento convincente sobre sus adversarios y principalmente sobre Milei. Por eso me parece que es un buen paso adelante sacarse de encima esta especie de admiración reverencial ridícula que desarrolló Macri por Milei que me parece que es el elemento más tóxico de todo lo que ha hecho Juntos por el Cambio en los últimos años", comentó respecto a posibles estrategias que ejercería la candidata por la oposición.

Ampliando la referencia a Mauricio Macri, agregó: "Macri es el principal responsable del fracaso que fueron las PASO para Juntos por el Cambio porque fue el que introdujo mucha virulencia destructiva contra Larreta. Impidió que se aprovecharan las mejores candidaturas, hizo a un lado a Vidal de una manera vergonzosa y le abrió el canal a los votantes a decirles que es igual que voten a Patricia o a Milei porque piensan lo mismo, eso fue un gran nivel de irresponsabilidad".

Finalizando, sumó su punto de vista respecto a Sergio Massa, candidato a presidente por la Unión por la Patria: "Massa hace lo que puede, creo que su campaña no tiene mucho futuro, pero el peronismo tiene recursos para sostener su piso histórico, entonces tiene chances de arrimar el 30%. Mientras tanto, lo más preocupante de todo no es la campaña de Massa, sino la emergencia que administra Massa y que ya lo está haciendo con un nivel de improvisación y de chantada".

Escuchá la nota completa: