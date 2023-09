La jueza Ana María Figueroa "está en un limbo" y se define su futuro

La Cámara Federal de Casación Penal se reunió este martes para debatir y definir la continuidad o no de la jueza Ana María Figueroa, una de las integrantes del cuerpo que resuelve casos de corrupción. El plenario continuará este miércoles.

El abogado Pablo Teixidor explicó en MDZ Radio: “El 9 de agosto la jueza cumplió los 75 años, que es el límite que impone la Constitución como máximo para poder ejercer la Magistratura. Lo que se entiende es que el plazo de caducidad es de pleno derecho; una vez que ocurre, inmediatamente pierde funciones”.

“Hoy la jueza lo que ha determinado es que no va a participar de actos de judicatura hasta que se expida el Senado sobre el pliego que ha sido remitido para ser tratado”, señaló y agregó: “El oficialismo nacional no consiguió los votos para sesionar, la jueza está en un ‘limbo’: no puede ejercer pero hay una especulación”.

En Sonría lo Estamos Filmando, Teixidor indicó que “lo que iba a decidir Casación, es qué van a hacer con la jueza” que tiene, al menos, “tres causas al menos muy ‘picantes’ en su sala: Hotesur, Los Sauces y el entendimiento con la Amia, son causas muy complejas y por eso es tan importante esta jueza, que se la interpreta como más cercana al kirchnerismo y eso es lo que genera esta suspicacia”.

Muerte de Silvina Luna y responsabilidad de Lotocki

Sobre la muerte de Silvina Luna, un tema que causó gran conmoción en la sociedad, Teixidor sostuvo que “es importante poner de manifiesto que la situación procesal de Lotocki respecto a la causa de Silvina Luna está en una instancia de Casación. Fue condenado a 4 años de prisión por lesiones por haberle aplicado el metacrilato que le generó una insuficiencia renal. La sentencia no está firma”.

“Cuando existe esto, que en medio del proceso se agrava la situación procesal (fallece la víctima) es más fácil cambiar esa calificación y volver el expediente un poco para atrás”, añadió.

Y detalló: “Al Dr. Lotocki se lo indagó por lesiones y se lo condenó por lesiones. Ese cambio, hoy con una sentencia, es difícil. Estaríamos rozando el non bis in idem, que te juzguen dos veces por la misma cosa, porque ya fue condenado por este hecho. Las consecuencias del hecho cambiaron, hay que demostrar que esas consecuencias tenían que ver con lo mismo. De probarse eso, debería volverse el juicio para atrás y realizarse un nuevo juicio. Yo lo veo muy difícil”.

De todas maneras, confirmó que “Lotocki tiene otra causa muy complicada donde está siendo investigado por homicidio en dolo eventual, que es la causa de Rodolfo Cristian Zárate, un empresario que fallece luego de una intervención quirúrgica realizada por Lotocki en una clínica en Caballito. Arriesga una pena de 8 a 25 años de prisión”.

Y, como dato de color, agregó: “En la causa Silvina Luna, hace dos meses se logró que Lotocki no pueda seguir ejerciendo la medicina, con una cautelar”.