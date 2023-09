Ítem aula: qué dijo Omar De Marchi tras lo ocurrido en la Legislatura

Tras la sesión especial solicitada por el bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista, el Senado de Mendoza debatió este lunes por la mañana un proyecto de ley para derogar el ítem aula. La discusión respecto el controvertido adicional que se implementó durante la gobernación de Alfredo Cornejo se convirtió en un componente clave en lo que respecta a la campaña provincial. El oficialismo impuso sus números y forzó el pase a comisión del proyecto para que sea estudiado en profundidad. En ese sentido, el candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, señaló que "es una falta de respeto a los docentes mendocinos jugar con algo tan sensible como su sueldo por motivos electorales". Además, lanzó dardos a los otros espacios al expresar que "tanto La Cámpora, que hoy simula querer derogarlo, como Cambia Mendoza fueron cómplices en esta decisión que atenta contra nuestros docentes".

"El show electoral no soluciona los problemas de Mendoza. Desde La Unión Mendocina impulsamos antes que nadie la eliminación del ítem aula, porque se transformó en una medida injusta que castiga a los docentes y fue tratada a sus espaldas. Frente a este y cualquier debate sobre los verdaderos problemas de Mendoza, siempre vamos a estar presentes. Por eso, hoy participamos de la sesión para derogar el ítem aula que obviamente fue impedido por los legisladores de Cambia Mendoza", dijo De Marchi a través de sus redes sociales.

"Es una falta de respeto a los docentes mendocinos jugar con algo tan sensible como su sueldo por motivos electorales. Tanto La Cámpora, que hoy simula querer derogarlo, como Cambia Mendoza fueron cómplices en esta decisión que atenta contra nuestros docentes. Los docentes advierten claramente el oportunismo y el show de aquellos que no les interesa la educación. Nosotros tenemos la decisión de incorporar el Ítem Aula al salario, y que deje de ser un castigo para los docentes que con muchísimo esfuerzo y vocación ejercen su profesión", comentó el exintendente lujanino.

Y añadió: "Nuestra propuesta no se limita a un ítem salarial, queremos transformar el sistema educativo de forma integral, revalorizar la tarea docente y recomponer los salarios que además de sufrir la altísima inflación, están atrasados desde 2020 por culpa del Gobierno provincial. Queremos ver bien a Mendoza y para eso lo que pasa con alumnos y docentes es fundamental. Los mendocinos no queremos 12 años de maltrato ni de una educación que no prepara para el futuro. Vamos a superar esta situación y a recuperar el valor del esfuerzo dentro y fuera del aula".

El hilo publicado por Omar De Marchi en su cuenta de X (ex Twitter).

Qué pasó en la Legislatura

Si bien la oposición no cuenta con los números para aprobar el proyecto de ley, el objetivo del peronismo era instalar el debate sobre este polémico adicional en el medio de la campaña hacia las elecciones a gobernador del 24 de septiembre. Sobre todo con el argumento de que todos los candidatos a la gobernación han realizado propuestas en torno al ítem aula. Mientras los postulantes opositores han propuesto su eliminación, desde el oficialismo han reconocido que es necesaria una revisión.

Tal como se anticipaba, la estrategia de Cambia Mendoza fue dar quórum para la sesión y solicitar el traslado del proyecto a comisiones, para evitar tener que someter a votación este mismo lunes la iniciativa y, llegado el caso, tener que votar en contra. En lo que coincidieron el peronismo y La Unión Mendocina es en que no era necesario, por reglamento, que el proyecto de derogación pasara a comisión para poder ser tratado. Legisladores de ambos espacios pedían votar hoy por la derogación del ítem aula pero Cambia Mendoza impuso su mayoría en el recinto y dilató la discusión.