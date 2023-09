Ganadores, perdedores y colgados de la primera elección definitoria del año

Matías Stevanato. El intendente de Maipú consiguió la reelección de manera contundente, con más del 50% de los votos. Hacia adentro es una ratificación de su gestión y del principal bastión peronista de Mendoza. Además, recuperará el control del Concejo Deliberante. Hacia el futuro, el resultado es un aval a Stevanato como dirigente de la posible renovación del PJ. Pero su capital político y electoral lo pone también en una disyuntiva frente al futuro inmediato: si respalda al candidato de su partido para la gobernación, Omar Parisi, o si se cruza formal o testimonialmente de vereda para apoyar a Omar De Marchi. El maipucino ha tenido gestos de empatía con De Marchi y cruzaron saludos victoriosos. Comparten el diagnóstico institucional de Mendoza; pero hacia el futuro pueden tener intenciones cruzadas en cuanto sus ambiciones: Stevanato iniciará un camino para posicionarse como potencial candidato a gobernador; sea dentro o fuera del PJ.

Omar Félix. La dinastía Félix se mantuvo, aunque Omar volverá a la intendencia con un caudal menor al esperado. El buen desempeño de Bianchi, el candidato de Milei, le quitó potencia a los dos frentes mayoritarios. Omar y Emir gobiernan San Rafael desde 2003 y tienen un fuerte respaldo de su comunidad. Se conforman con el "pago chico", luego de haber intentado sin éxito la construcción de un proyecto provincial. Para despejar dudas, Omar Félix fue anfitrión del candidato a gobernador del frente Elegí (PJ) Omar Parisi.

Edgardo González. El electo intendente de Lavalle es una de las figuras destacadas de las elecciones. Se presentó en las PASO haciéndole frente al candidato oficial del caudillo Roberto Righi y ganó. En las generales obtuvo un triunfo igual de contundente y será el intendente de la renovación obligada, tras 22 años.

Edgardo González es uno de los ganadores de la elección.

Flor Destéfanis. Consiguió la reelección en un departamento acostumbrado a los sobresaltos políticos e institucionales. Es una ratificación de su gestión. La presidenta del PJ logró un triunfo testimonial porque ese partido logró mantener los 6 departamentos en los que gobernaba. Pero tendrá un desafío que se le escapa de las manos: contener a los dirigentes que puedan migrar hacia la Unión Mendocina. Esas decisiones la exceden y pueden debilitarla como autoridad partidaria. Por el contrario, si logra mantenerlos "adentro", saldrá fortalecida.

El PJ y su estrategia desdobladora. Los intendente del PJ veían en el horizonte un mal desempeño nacional y provincial. Por eso desdoblaron las elecciones utilizando la facultad que tienen para hacerlo. Tuvieron éxito y lograron un triunfo para sí y para el PJ, aunque también dejaron solo a los candidatos a gobernador y vice.

Jorge Difonso. El creador del movimiento interno que gobierna San Carlos mantiene el poder territorial, con Morillas como intendente y resistió la salida de Cambia Mendoza. Difonso es uno de los "fundadores" de la Unión Mendocina y aunque no compitió con ese sello, le sumó un triunfo testimonial.

Binchi y Milei, nuevos referentes de un sector político de Mendoza.

Rodolfo Bianchi. El candidato libertario de San Rafael logró superar los 20 puntos y fue una de las revelaciones de la elección. El empresario queda como uno de los referentes de Milei en Mendoza y quedará ver cómo capitaliza ese caudal. La política no es su principal actividad, pero se convierte en un actor importante.

Javier Milei. El resultado demuestra la empatía del libertario en Mendoza. Si le arrogaban que no tenía permeabilidad territorial, ahora tiene una pequeña victoria para revertir esa imagen, aunque en frasco chico. En San Rafael tuvo más de 20 puntos, justo en uno de los departamentos más grandes de la provincia.

Marcelo Romano. Aunque no logró ganar, sí tuvo un respaldo importante y dio pelea casi en soledad. Fue el único referente del Partido Verde que tuvo un resultado importante. Puede quedar como referente y su "capital" cotiza: hay quienes lo ven cerca de l Unión Mendocina, con quienes tuvo charlas.

Abel Freidemberg. El candidato a intendente de Cambia Mendoza tuvo un nuevo mal resultado y no pudo crecer. Es un nuevo mal paso para él y para el radicalismo en la idea de crecer en el principal departamento del Sur.

Hebe Casado. La candidata a vicegobernadora de Cambia Mendoza es una de las derrotadas. Intentó "ponerse al hombro" la campaña por ser de San Rafael, pero no tuvo ninguna repercusión positiva en su pago chico. Eso tira por la borda uno de los argumentos por lo que había sido elegida por Cornejo: ser del Sur para tratar de sumar. Casado no generó expectativa, ni un mayor caudal de votos.,

Partido Verde. El Partido Verde se diluye, más allá del buen resultado individual de Romano. El perdedor, en ese contexto, es Mario Vadillo. Cornejo y Suarez, dos sancarlinos que no pueden ser "toros en su rodeo".

Mauricio Pinti Clop, El balance para el joven radical es negativo si se toma en cuenta el resultado. Pero arrastra un éxito en las PASO que lo puede posicionar internamente como parte de la renovación, aunque en un territorio hostil como Maipú. Es parte de un grupo de jóvenes liderado por Jimena Latorre que, sin dejar de lado el cornejismo, busca ganar terreno.

Alfredo Cornejo. El candidato a gobernador de Mendoza por Cambia Mendoza le puso el cuerpo a la campaña, aunque con menos énfasis que en las PASO. Cornejo no logró un objetivo que aún en su esplendor de poder no pudo lograr: ganar alguna vez una elección ejecutiva en Maipú y San Rafael. Cambia Mendoza estuvo muy lejos en ambas comunas. Cornejo veía venir el resultado antes.

Rodolfo Suarez. El gobernador de Mendoza se mostró ajeno a la elección departamental. Lo hizo aún a pesar de sus querencias: al igual que Cornejo es oriundo de San Carlos. Visitó varias veces San Rafael, pero no pudo influir positivamente en la elección.

Cambia Mendoza. El frente que gobierna la provincia parece haber encontrado su techo. En las PASO provinciales fue el frente más votado, pero con un caudal menor. En las PASO nacionales le fue mal y hoy tuvo un resultado negativo, aunque no sorpresivo porque iba de punto en los 7 departamentos. En varios de ellos crecieron y tendrán mejor representación en San Carlos y Lavalle.

Omar De Marchi. De Marchi no participó con la Unión Mendocina porque ese frente fue creado luego de las PASO municipales. Por eso quedó medio afuera de todo. Sin embargo capitalizó la foto del triunfo en San Carlos y coqueteó con Stevanato. Sin embargo no era del todo bien recibido en Maipú, donde le recomendaron no ir.