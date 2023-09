Patricia Bullrich va por la "ilegalidad" de Sergio Massa y la inexperiencia de Javier Milei

El Centro de Convenciones Forum con la supervisión de la Universidad de Santiago del Estero será el escenario para el primer round en el que los aspirantes presidenciales darán el presente. Todos se preparan para la estocada que les permita desacomodar, incomodar, posicionarse, impresionar con un story telling distintivo, todos buscan lo mismo: votos. La situación de Juntos por el Cambio es determinante: diseñan un balotaje con propuestas y la explicación concreta de lo que puede pasar en su segunda gestión nacional.

El equipo de Patricia Bullrich está muy conforme con el presente que encuentra a la candidata para el balotaje. La ven enérgica, rápida de reflejos y con ganas de ganar la elección, creen que está asegurado el lugar en el balotaje y que Sergio Massa operó una estructura de encuestas, interlocutores y actividad en redes sociales para intentar instalar sin éxito que Juntos por el Cambio ni llegaría a la segunda vuelta. Logró caras largas una semana, pero una vez finalizado el raid de estudios de opinión y consultas en el interior y grandes centros urbanos, comprobaron falsa la acción del Gobierno y avanzaron.

Cada eje del debate se trabajó dentro de un concepto macro: explicar la importancia de la personalidad de un líder estoico que resuelve pensando en frio, con experiencia y responsabilidad, antítesis de lo sensible, lo improvisado, lo pasional, la visceralidad de Javier Milei, esencialmente. Economía, Educación y Derechos Humanos y Convivencia Democrática, las ideas madre que se debatirán durante la cena del domingo, a las 21, con los cinco candidatos listos para desarrollar ideas.

Blanco. Patricia Bullrich irá contra Milei por sus vínculos con Luis Barrionuevo y su inestabilidad emocional.

No habrá un gran gasto de energía en la figura de Sergio Massa: "Massa es Suorruille, es el tipo que más empobreció a la Argentina con su plan económico en treinta años, no nos preocupa su deterioro, vamos a explicar por qué el país precisa un líder no mesiánico, con experiencia y temple para resolver el quilombo que nos dejan". La definición quirúrgica es del equipo más íntimo de la candidata Bullrich, que practicó los temas y expresiones para el debate lo justo y necesario: está feliz con la caravana nacional y es lo que más la motiva y repone cada noche, sostener el cara a cara con la gente.

Cree Patricia Bullrich que los votos de Juan Schiaretti vendrán solos dentro de los que aspiran simplemente a que Javier Milei no sea presidente. "Salvo los dogmáticos, no hay un votante independiente que crea que Massa es el futuro, esos votos que no quieren violencia ni delirios vendrán con nosotros y salvo la izquierda, nadie debate si el agua moja, tampoco vamos a pescar ahí", definen con crudeza en el equipo.

El objetivo de Juntos por el Cambio es uno y claro: los votos de Javier Milei que, creen ellos, empiezan a dudar del economista por sus diatribas, insultos y ausencias. Creen que hubo un alto impacto post PASO por su 29.8% de votos, pero que a medida que pasaron las semanas eso bajó y hoy según sus últimos números privados están a 3 puntos de la Libertad Avanza, sería algo así como 35 para el liebrtario, 32 Bullrich y 29 Massa.

Platita. Bullrich condenará a Massa por el uso del dinero público en campaña.

Bullrich le dirá al país que prácticamente toda la campaña de Unión por la Patria es ilegal. Básicamente judicializable. "Sergio Massa, el candidato de una tal Cristina Kirchner que parece que abandonó la política, decidió gastar la plata de todos los argentinos para financiar un fracaso personal y lo va a tener que explicar en la Justicia cuando asumamos en diciembre", palabras más, palabras menos. "El país no está para irse de joda con la plata de otro, es algo que habla mal como dirigente, y peor como persona, pero no esperamos nada de Sergio Massa", es parte del guión que analizarán.

Maria Oneto conversó con Bullrich una decena de veces el debate. Es de las optimistas que la ven presidente y estuvo en ensayos y roll playing para chequear diálogos. El eje central será la experiencia parlamentaria, la capacidad de diagnosticar y proponer por encima de Sergio Massa, su temple en distintas crisis y sus exitos personales. Habrá dos temas como leading case: Maldonado, donde Bullrich se opuso incluso a parte de su propio Gobierno y sacó chapa de líder, y Moyano, el cuco donde se metió Bullrich y enmudeció buena parte de la clase dirigente, incluso muchos dentro de Juntos por el Cambio que son amigos.

"Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si el caso Maldonado se hubiera resuelto en base a insultos, a improvisación, sin método, con gritos y sin experiencia, este país hubiera sufrido un derramamiento de sangre, es lo que pasa cuando se gobierna sin experiencia, sin capacidad de analizar en frio, resolver y trabajar sin pausa". Esa definición la tendrá a mano Patricia Bullrich, quien intentará descubrir su capacidad de pescar votos en la laguna liberal sin que los propios se espanten. Maldonado. Juntos por el Cambio usará el caso como ejemplo de liderazgo y método.

La pelea histórica con Hugo Moyano en el programa de Mariano Grondona también se viraliza y sirve como botón de muestra del carácter de Bullrich. Hay bocadillo para eso también: "Yo me enfrenté al sindicalismo mafioso de Moyano y Barrionuevo, el nuevo amiguito que nos presentó Milei después de las PASO, los más chicos no se acuerdan, pero Barrionuevo es un señor que cuando no le gustaba perder en Catamarca, quemaba urnas en democracia, ése es el amiguito de Milei, nosotros con ese sindicalismo lo único que hacemos es investigarlo y denunciarlo, no pedirle que nos cuiden los votos". Algo de eso va a decir Bullrich durante los cruces.

Alberto Fohrig, coordinador de los equipos técnicos con muchas y variopintas campañas en sus espaldas, es uno de los grandes alfiles de Bullrich de cara al debate. Monitorea discursos, guiones, colabora con la práctica, quienes trabajan con él aseguran que está convencido del éxito de su candidata de cara al debate. "La tenemos fácil, es la única que está con los pies en la tierra y pensando en gobernar con coherencia, ahora tenemos que explicar cómo vamos a hacer las cosas y prepararnos". Dejó esa definición los últimos días, mientras boceteaban los gags y practicaban los remates.

El domingo será el primer round, en un contexto de batalla cultural, crisis económica y renovación del sistema político, un cóctel que puede determinar que cualquiera de los tres candidatos, desembarque finalmente en diciembre en la Casa Rosada.